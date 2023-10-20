星宇航空線上旅展開跑 全航線機票85折起

星宇航空（2646）2023 ITF線上旅展今（20）日開跑。即日起至11月17日23:59，官網、APP全航線機票八五折起，優惠票價數量有限，有出國規劃的民眾可至星宇航空官網 https://www.starlux-airlines.com/flights/zh-tw/starlux-online-travel-fair搶購。

隨著時序進入秋冬旅遊旺季，星宇航空12月1日起北海道航線放大機型以A330neo 客機執飛，東京航線增為每日三班，熊本航線亦增為每日飛航，除此之外，12月1日即將開航每周七班的名古屋及12月16日將開航每周三班的舊金山，提供旅客更多機位及航班選擇。 你還在等什麼？快到星宇航空2023線上旅展規劃行程，展開你的專屬假期並享受最尊榮的飛行體驗。

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