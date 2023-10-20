老舊倉庫大變身 基隆港西岸將打造為水岸文化創意觀光區

老舊倉庫大變身。台灣港務公司基隆港務分公司位在基隆港的西二碼頭倉庫，將於今年11月對外公開招商，以出租方式，希望由投資廠商引進知名品牌，打造基隆港西岸為水岸文化創意觀光區。除提供在地市民、郵輪旅客購物服務外，也吸引國內外觀光客前往休閒遊憩，進而帶動周邊區域的發展與繁榮。

基隆港務分公司表示，西二、三碼頭倉庫分別興建於1932年及1934年，曾是台灣最重要的聯外門戶，知名導演魏德聖執導的電影KANO亦曾在此取景拍攝。經歷兩年的整修及再造工程，倉庫維持兩層樓的運用，西二倉庫一樓作為生活與文化創意區，二樓為郵輪旅客服務區；西三倉庫一、二樓為郵輪旅客通關檢查與行李服務作業區。

本次招商標的為西二倉庫一樓，招商面積約746.6坪，附屬停車場面積為814.3坪。投資額由得標廠商自行規劃，擁有十年的營運權，營運狀況良好，營運期滿時得優先議約一次，以五年為限，亦即至多有15年營運權。

基隆港務分公司指出，今年3月7日國際郵輪復航迎賓計畫全面啟動，5月4日迎接地中海榮耀號上下船旅客共約9,284人次，再次展現基隆港西岸旅客中心郵輪復航後磁吸旅客人流的驚人實力，全年預計國際郵輪旅客量可達26萬人，樂觀預期2024年有望達到80萬人次，2025年回復疫情前百萬旅客人次，商機可期。

基隆港務分公司表示，位在基隆港的西二、三碼頭倉庫歷經二次世界大戰至今，已度過近90年歲月，為保留歷史文化與傳承，針對倉庫進行原貌修護、仿舊新作及可適性再利用，在去 (2022) 年3月底完成主體修復工程，對該舊倉庫賦予新的意象與價值。

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