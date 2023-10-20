長榮海運與CIP簽署合作備忘錄 聯手探索低碳航運燃料生產及應用
哥本哈根基礎建設基金（CIP）與長榮海運（2603）股份有限公司今 (20) 日簽署合作備忘錄，共同探索低碳航運燃料的生產和應用。CIP由旗下能源轉型基金 (Energy Transition Fund, ETF) 代表簽署此一合作備忘錄。
長榮海運在全球營運超過 200 艘貨櫃船，名列全球前十大貨櫃運輸公司之一。 如此規模的企業減碳將是一項重大任務，需要不同類型的低碳替代燃料作為解方。此次長榮海運與CIP的合作將涉及多個層面，包括在台灣使用離岸風電生產低碳替代燃料，以及探索如低碳氨和低碳甲醇等廣泛綠色燃料的供應。
CIP表示，台灣不僅在全球供應鏈中扮演至關重要的角色，其航運業也舉足輕重，掌控全球十分之一的貨櫃航運船隊。同時，台灣擁有優良的離岸風電條件，隨著政府對淨零減碳的政策力度不斷增加，台灣有潛力成為低碳燃料的供應來源。
CIP目前正在台灣興建及開發多座離岸風場，與台灣產業及社會有著緊密的聯結。CIP 能源轉型基金合夥人 Felix Pahl 表示，該基金是全球最大專注於能源轉型投資開發之基金，而CIP已於台灣累積深厚的開發實績 ，在此基礎上，CIP期待與長榮海運之合作，能持續深化台灣能源轉型之推動。
長榮海運表示，本次合作是企業達成減碳目標的策略性規劃。為配合國際海事組織的淨零碳排策略，長榮海運已訂定2050年實現淨零碳排的目標，我們與CIP的合作將有助於探索和開發低碳燃料技術。
▪ 住青埔1年發現「8大奇觀」 在地人點頭：現在才發現？
▪ 高公設淪票房毒藥 台北新建案公設比不升了
▪ 未演先轟動！北環段動工前漲一波、3站還有3字頭
▪ 虛坪高到嚇死人？北市信義區危老案公設比47％、逾60萬買公設
▪ 賣厝阿明／看完這篇 購買預售屋不怕被詐騙
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言