高雄港打造跨境綜合物流園區 第一郵聯通運進駐高港前鎮第2、3單元

台灣港務公司高雄分公司為更加推動國際物流產業發展、強化海運國際競爭力，整合前鎮商港區第2、3單元土地約3.5公頃土地，並規劃引進民間業者進駐投資興建國際物流倉庫，經啟動招商作業，確認由第一郵聯通運取得最優投資人資格，該公司將斥資超過6億元興建兩棟全新物流倉庫打造嶄新跨境綜合物流園區。

高雄港務分公司指出，高雄港前鎮商港區第2、3單元土地為高雄港現有大型開發用地，總開發面積達3.5公頃，不僅基地方正具備優越的地理位置，加上鄰近貨櫃碼頭及連結新生高架道路可直通國道的交通便捷優勢，是發展倉儲物流不可多得的優異用地。

而第一郵聯公司主營亞太區跨境電商、海空物流倉儲及半導體設備自貿業務，目前除了已經在高雄港承租前鎮商港區第1單元倉庫1樓作為經營海運快遞及自由貿易港區業務，另外在桃園機場亦投入經營海空聯運、貨轉郵、郵轉郵等跨境電商貨物中轉業務，再搭配既有優質物流管理服務結合海港、空港倉儲基地優勢並匯集海空港運能，將可吸引國際貨物至臺灣轉口、配送，帶動物流相關產業發展。

高雄港務分公司進一步表示，第一郵聯公司已於10月6日與高雄港務分公司完成簽約，未來將分期分區興建開發倉儲設施，第2單元用地興建工程預定於10月30日舉辦「高雄綜合物流園區動土典禮」，不只興建兩層樓物流倉庫，總樓地板面積將達5,200坪，並且規劃於第二層樓平台設置引道直接串聯前鎮商港區第1單元高架車輛引道與平台，將使倉儲物流運輸車輛透過分流上高架道路並降低車輛耗能的影響，更加提升開發基地整體效益及作業服務效能，相關建設工程預計於113年底即可完工營運，完成第2單元物流倉庫興建工程後，也將接續開發第3單元興建第2棟物流倉庫。

第一郵聯公司規劃未來前鎮商港區第2、3單元完成全區開發後，加上原本已營運中的第1單元之海運快遞貨物專區，整體打造高雄港跨境綜合物流園區。

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