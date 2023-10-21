人與自然的真心相待！冠德建設打造「永續接待所」　惠宇營建堅持綠建築、生態宅

image source: 示意圖／惠宇營建提供

文／蔡瓅萱



在疫後經濟復甦之下，各產業積極發展線上線下經濟串連，不論是食衣住行、觀光旅遊還是運動賽事，都迎來新的成長高峰。網路世代帶來新的氣象，各產業也不再以單純以銷售為主要著力點，更用心發展不同領域及關注各類議題，進行多角化經營。其中「永續發展」已經成為時下重要趨勢，許多企業都將ESG納入經營考量，順應時代浪潮進行轉型革新。

期望成為永續新生活推手 冠德建設讓生活與城市更美好

「期望成為永續新生活的推手，串連經濟、社會與環境，讓生活與城市更美好，落實未來永續城市的想像！」2023網路口碑之星「宅經濟領域」建設公司類領航創新獎得主冠德建設，結合「捷運共生」和「ESG永續理念」，於2022年推出新建案，躋身北臺灣十大建商，並以自身營運經驗展開多角化營運。在ESG表現卓越的冠德建設，獲得2022臺灣永續百大典範企業，不管是商業還是永續領域都有傑出的成績。

▲台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲（左）頒發「宅經濟領域」建設公司類領航創新獎給予冠德建設，由冠德建設總經理 張勝安（右）代表領獎。

image source: 《DailyView網路溫度計》

自成立以來，冠德建設秉持傳遞幸福生活價值的理念，以不斷創新的思維和多角化經營，深耕軌道經濟，發展結合住宅、商業、商辦的複合式聚落，透過建築設計和生活提案構築綠色家園及美好生活實現大眾對未來居住的想像。

從自身做起，冠德將ESG理念擴展到職場，並將永續注入建築產品中。從住家、辦公大樓、商場到公共建設，冠德融入ESG視野，提供更美好的未來生活方式。新建案「冠德心天匯」以可再利用的二手貨櫃搭建未來永續接待所，輔以可回收廣告帆布、公平貿易咖啡豆，採用愛護地球的永續銷售模式。

▲冠德建設新建案「冠德心天匯」力行永續理念，打造「未來永續接待所」。

image source: 冠德建設提供

「我們期望能發揮平臺角色，尋找到更多跨界各方具有相同永續信念的夥伴，持續透過供應商大會、論壇講座，驅動更多上中下游夥伴的投入，同時也舉辦更多社區住戶、顧客活動，讓更多民眾了解永續生活的實踐，從根本做起，一起體現永續生活。」

秉持著實踐永續生活的信念，冠德建設在過去一年內的品牌成量成長率達到61.8%，品牌ESG聲量成長率更是高達101%，熱門關鍵字中也出現「綠建築」、「ESG」、「節電」等等。冠德建設對於永續生活的堅持，反映在數據分析中，抱持著這樣的理念，持續建構著美好未來的居住生活。

「用心於建築，貼心於服務」 惠宇營建的GNP願景

自臺中起家的惠宇營建機構，深耕在地，不只得到當地人支持，更在2022年成為全臺十大建商之一。良好的信譽，同時也反映在網路討論上，除了對品牌本身的讚賞，過去一年惠宇營建在ESG永續議題的網路互動力也增長了6.8倍，綠建築與生態宅的推動獲得網友好評，大大提升品牌的ESG永續形象，獲得2023年網路口碑之星「宅經濟領域」建設公司類策略卓越獎。

▲台灣大學管理學院郭瑞祥教授（左）頒發「宅經濟領域」建設公司類策略卓越獎給予惠宇營建機構，由惠宇營建機構業務部協理 楊惠玲（右）代表領獎。

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「用心於建築，貼心於服務，圓滿每一位客戶對家的期待與信任，公司非常感謝每一位同仁的努力及貢獻。」秉持精益求精、積極進取、穩健踏實的企業文化與精神，惠宇營建提倡綠色（Green）、自然（Nature）及人文（People）的「GNP願景」，生態永續的概念獲得多個獎項肯定。

image source: 示意圖／惠宇營建提供

不管是被行政院環保署評選為「中區優良示範點」的「惠宇觀市政」，還是榮獲首屆「臺中樂居金獎」肯定、擁有上百棵樹木的「惠宇上晴」，都是惠宇營建師法自然，用類生態工法打造出的共好建築。將自然帶回都市，讓人、自然與建築和諧共處，回歸自然，永續生態。

image source: 示意圖／惠宇營建提供

「從建築基地打造成植栽水塘的小公園，到社區落成後外圍蓊鬱的謙退綠廊，讓鄰里親近休憩，讓人們對土地產生情感和黏著度，珍惜未來在此享有的生活。」惠宇致力於打建築綠美學與日常低碳生活，堅持「功能、舒適、格調、恆久」的永續經營思維。

從過去一年的網路數據分析，可以看出品牌聲量成長率為44%，永續網路互動力更是上升了6.8倍。如同他們足以成為業內典範的建築，惠宇也將透過這樣的方式，在生態永續的路上不斷前行。





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