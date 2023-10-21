快訊

卡達斡旋有功！哈瑪斯：基於人道主義釋放2名美國人質

帶小孩放電的天堂！「台版凡爾賽宮」佐登妮絲城堡互動暴增　台塑生醫健康悠活館病毒式口碑擴散

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB/@珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡台塑生醫健康悠活館

文／林子洵

假日帶著小孩到觀光工廠放電，體驗主題獨特、新奇好玩的遊戲，簡直是家長們最愛的行程！隨著後疫情時代的到來，食衣住行、觀光旅行等實體經濟也逐漸復甦，許多人除了選擇出國旅遊之外，國內許多企業也因應轉型變革時代，將工廠規劃成觀光工廠，透過各間觀光工廠特有的特色，吸引大批民眾前往觀光，更帶起網友相關討論聲量。

被譽「台版凡爾賽宮」　佐登妮絲城堡單月互動數高達47萬

2022年10月試營運的佐登妮絲城堡，在11月盛大開幕，華麗的歐式宮廷建築，在試營運期間就吸引無數網紅爭鋒前往，美照席捲社群媒體，更被網友譽為「台版凡爾賽宮」，光試營運期間，單月互動數就高達47萬。

隨著後疫情時代的到來，食衣住行、觀光旅行等實體經濟也逐漸復甦，許多民眾除了選擇出國旅遊之外，國內許多企業也因應轉型變革時代，將工廠規劃成觀光工廠，透過各間觀光工廠特有的特色，不僅吸引大批民眾前往觀光，更帶起網友相關討論聲量。

▲台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲（左）頒發「健康休閒領域」觀光工廠類領航創新獎給予佐登妮絲城堡，由佐登妮絲集團公關總監廖奕愷先生（右）代表領獎。

image source：網路溫度計

佐登妮絲城堡固定在特殊節日時推出相關活動，像是萬聖節、聖誕節推出節慶特典，此外，更舉辦歐洲嘉年華、動物狂歡節、瘋狂藍月萬聖趴等主題活動，成功吸引國內外觀光人潮，在今年3月就突破100萬人次入園，更是引起網友相關討論聲量，創下國內旅遊新里程碑，獲得2023網路口碑之星「健康休閒領域」觀光工廠類領航創新獎

多元行銷宣傳　台塑生醫健康悠活館聲量成長2.8倍

台塑生醫健康悠活館為首座開放進入廠區參觀的觀光工廠，同時也是全台首座擁有智慧健康體驗的生活館，自開幕以來六年的期間，不斷針對如何導入客群，做出多元的行銷拓展宣傳的深度與廣度。

2022年下半年疫情趨緩之際，台塑生醫健康悠活館推出與卡娜赫拉的小動物的聯名互動展，刺激觀光意願，成為台灣第一家與IP聯展的觀光工廠，並以網路行銷打造爆文，以病毒式口碑文擴散，帶動聲量成長2.8倍。並透過不同層面操作累積聲量，包括與在地資源異業結合，協助舉辦籃球賽、賞花、公益活動等活動，增加各消費族群的能見度，同時利用公司資源，製造資訊曝光。

隨著後疫情時代的到來，食衣住行、觀光旅行等實體經濟也逐漸復甦，許多民眾除了選擇出國旅遊之外，國內許多企業也因應轉型變革時代，將工廠規劃成觀光工廠，透過各間觀光工廠特有的特色，不僅吸引大批民眾前往觀光，更帶起網友相關討論聲量。

▲台大管理學院教授郭瑞祥（左）頒發「健康休閒領域」觀光工廠類策略卓越獎給予台塑生醫健康悠活館，由台塑生醫科技股份有限公司總經理 劉慧啟先生（右）代表領獎。

image source：網路溫度計

同時，台塑生醫健康悠活館也策動二手玩具循環，舉辦二手玩具攤位與闖關活動，以親子寓教於樂，讓孩童學習環保知識，獲得正面評價，相關永續話題聲量成長率更是高達72%，創下這些優秀成績，台塑生醫健康悠活館提到：「這歸功於台塑生醫董事長給予該單位同仁很大的空間發揮，我們的專案同仁也願意每年突破每年創新也是功不可沒！」奪得2023網路口碑之星「健康休閒領域」觀光工廠類策略卓越獎

2023網路口碑之星「健康休閒產業」完整洞察報告下載


延伸閱讀

完整名單／《2023網路口碑之星》轉動永續新境界！28家企業品牌、最具網路領袖價值YouTuber獎項一次看

28家企業榮獲2023網路口碑之星！蔣萬安頒獎笑說：對《網路溫度計》又愛又恨

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://dvi.pse.is/57yrmg

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://linktr.ee/housedailyview

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

觀光工廠 佐登妮絲 網路溫度計

延伸閱讀

停更潮下他卻穩守地位 網路溫度計選出影響力網紅是他

職業賽事正夯！富邦勇士力推「主題日」影音爆紅 樂天桃猿投入東亞職棒圈交流

ESG投資新顯學！看國泰、富邦證券如何在數位創新中打造「有溫度」的服務

志工看珊瑚白化受震撼！台達復育珊瑚好感度提升22倍 中鋼公司碳排降4%狠甩「大戶標籤」

相關新聞

SCFI運價連二周走揚

全球航商一路縮艙威力在淡季發酵，加上大陸十一長假結束後貨櫃需求略為增溫，讓市場供、需缺口能縮小，昨（20）日公布最新一期...

飼料大廠卜蜂存糧出包 挨罰1億元

飼料大廠卜蜂昨（20）日晚間公告，接獲農糧署通知，因將公糧飼料用糙米存放於廠外他處，依合約處分違約金約1.09億元。卜蜂...

航空業線上旅展 破盤價搶客 機票銷售熱絡

旅遊業盛事年度最大的ITF台北國際旅展將於11月3日到6日舉行，航空業、旅行社大搶商機。華航線上旅展10月6日就搶先登場...

漲價20％死忠客戶竟更黏它 共享機車WeMo甩開價格戰秘密

下了班要應酬，那麼一早該先騎自己的車去上班嗎？共享機車服務在台上線，有不少上班族滑開手機，就有共享汽機車平台的App，解決隔天酒醒之後，還要返回餐廳，把車騎回家的窘境。

帶小孩放電的天堂！「台版凡爾賽宮」佐登妮絲城堡互動暴增　台塑生醫健康悠活館病毒式口碑擴散

假日帶著小孩到觀光工廠放電，體驗主題獨特、新奇好玩的遊戲，簡直是家長們最愛的行程！隨著後疫情時代的到來，食衣住行、觀光旅行等實體經濟也逐漸復甦，許多人除了選擇出國旅遊之外，國內許多企業也因應轉型變革時代，將工廠規劃成觀光工廠，透過各間觀光工廠特有的特色，吸引大批民眾前往觀光，更帶起網友相關討論聲量。

電商「ESG派」一鳴驚人！AI助攻momo拚美妝商機　Pinkoi原創募資聲量大爆

在疫情影響與電子商務的蓬勃發展下，宅經濟串聯起宅配和倉儲物流，讓消費者只需動動手指即可完成購物，過程變得更簡易；進入後疫情時代，電商平台再也不只是簡單的交易平台，還需兼顧時下熱門的永續和人工智慧（AI）議題，為宅經濟與電商平台注入ESG文化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。