帶小孩放電的天堂！「台版凡爾賽宮」佐登妮絲城堡互動暴增　台塑生醫健康悠活館病毒式口碑擴散

image source：FB/@珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡、台塑生醫健康悠活館

文／林子洵

假日帶著小孩到觀光工廠放電，體驗主題獨特、新奇好玩的遊戲，簡直是家長們最愛的行程！隨著後疫情時代的到來，食衣住行、觀光旅行等實體經濟也逐漸復甦，許多人除了選擇出國旅遊之外，國內許多企業也因應轉型變革時代，將工廠規劃成觀光工廠，透過各間觀光工廠特有的特色，吸引大批民眾前往觀光，更帶起網友相關討論聲量。



被譽「台版凡爾賽宮」 佐登妮絲城堡單月互動數高達47萬

2022年10月試營運的佐登妮絲城堡，在11月盛大開幕，華麗的歐式宮廷建築，在試營運期間就吸引無數網紅爭鋒前往，美照席捲社群媒體，更被網友譽為「台版凡爾賽宮」，光試營運期間，單月互動數就高達47萬。

▲台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲（左）頒發「健康休閒領域」觀光工廠類領航創新獎給予佐登妮絲城堡，由佐登妮絲集團公關總監廖奕愷先生（右）代表領獎。

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佐登妮絲城堡固定在特殊節日時推出相關活動，像是萬聖節、聖誕節推出節慶特典，此外，更舉辦歐洲嘉年華、動物狂歡節、瘋狂藍月萬聖趴等主題活動，成功吸引國內外觀光人潮，在今年3月就突破100萬人次入園，更是引起網友相關討論聲量，創下國內旅遊新里程碑，獲得2023網路口碑之星「健康休閒領域」觀光工廠類領航創新獎。

多元行銷宣傳 台塑生醫健康悠活館聲量成長2.8倍

台塑生醫健康悠活館為首座開放進入廠區參觀的觀光工廠，同時也是全台首座擁有智慧健康體驗的生活館，自開幕以來六年的期間，不斷針對如何導入客群，做出多元的行銷拓展宣傳的深度與廣度。

2022年下半年疫情趨緩之際，台塑生醫健康悠活館推出與卡娜赫拉的小動物的聯名互動展，刺激觀光意願，成為台灣第一家與IP聯展的觀光工廠，並以網路行銷打造爆文，以病毒式口碑文擴散，帶動聲量成長2.8倍。並透過不同層面操作累積聲量，包括與在地資源異業結合，協助舉辦籃球賽、賞花、公益活動等活動，增加各消費族群的能見度，同時利用公司資源，製造資訊曝光。

▲台大管理學院教授郭瑞祥（左）頒發「健康休閒領域」觀光工廠類策略卓越獎給予台塑生醫健康悠活館，由台塑生醫科技股份有限公司總經理 劉慧啟先生（右）代表領獎。

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同時，台塑生醫健康悠活館也策動二手玩具循環，舉辦二手玩具攤位與闖關活動，以親子寓教於樂，讓孩童學習環保知識，獲得正面評價，相關永續話題聲量成長率更是高達72%，創下這些優秀成績，台塑生醫健康悠活館提到：「這歸功於台塑生醫董事長給予該單位同仁很大的空間發揮，我們的專案同仁也願意每年突破每年創新也是功不可沒！」奪得2023網路口碑之星「健康休閒領域」觀光工廠類策略卓越獎。





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