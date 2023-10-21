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電商「ESG派」一鳴驚人！AI助攻momo拚美妝商機　Pinkoi原創募資聲量大爆

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image source：momo購物網

文／戴婧雯

在疫情影響與電子商務的蓬勃發展下，宅經濟串聯起宅配和倉儲物流，讓消費者只需動動手指即可完成購物，過程變得更簡易；進入後疫情時代，電商平台再也不只是簡單的交易平台，還需兼顧時下熱門的永續和人工智慧（AI）議題，為宅經濟與電商平台注入ESG文化。

創新＋低碳力推綠色包材　momo數位策略成功美妝銷量飛升

富邦媒體科技股份有限公司（momo購物網）贏得2023網路口碑之星「宅經濟領域」電商平台類的策略卓越獎，原因有以下：第一、近年來以「綠色包材」作為亮點，透過結合創新與低碳策略，積極建立循環包裝生態圈，首創電商循環袋，消費者將循環袋歸還到美聯社、郵局和i郵箱等上萬個合作通路，清潔回收後再交給下一個人重複利用。同時新導⼊「momo電動三輪⾞」服務，為短鏈綠⾊物流增添助⼒，希望藉此提升消費者的永續意識，品牌的ESG聲量成長率達92％。

將AI作為升級利器，是momo購物網得獎的第二個原因。此外，亦與玩美移動合作，整合導入虛擬試妝科技滿足消費者需求，目前整體專櫃美妝銷售年增率已超過30%，擘劃直播電商，以科技升級服務力。

▲台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲（右1）頒發2023網路口碑之星「宅經濟領域」電商平台類領航創新獎給momo購物網，由富邦媒體科技股份有限公司行銷公關部襄理吳雅紋（左1）代表領獎。

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用議題包裝原創設計　Pinkoi助力設計師募資聲量飆破200％

「你的每一筆消費，都是在為你想要的世界投票！」Pinkoi創立於2011年8月，多年來的每一筆設計都堅持好品味及客制化，希望幫助大家實現心目中的理想生活，榮獲2023網路口碑之星「宅經濟領域」電商平台類的策略卓越獎。

今年與COFFEE LAW及NIKE跨界合作設置「綠色生活快閃店」，提供聯名綠色套餐和系列活動策展，使品牌好感度成長率48%。Pinkoi認為「永續不只是環保意識，更是生活的選擇」，感謝一路上的好隊友及合作夥伴，為活動致力開發優質設計師和具有永續意識的商品。

「綠色生活快閃店」集結了15個綠色友善品牌，合作過程中也獲得設計師們的積極響應，為活動提供許多獨特的商品，包含用回收海洋塑料製成的鏡框、牙刷以及回收廢棄輪台再製成的鞋子；更有設計師遠道而來到現場支持活動，讓Pinkoi倍受感動。

Pinkoi從台北出發，陸續在東京、香港、曼谷和上海開設據點，透過SaaS服務及實體展會活動等OMO管道為亞洲設計品牌提供多元養分。得獎的第二個原因是為原創設計師推出群眾募資平台，品牌募資聲量成長率高達212％；另外，Pinkoi也用議題結合設計師品牌展開多樣的線下體驗，吸引顧客更關注永續、LGBT等議題，未來也持續推出更多線下節點，期許讓更多消費者認識到設計的無限可能。

▲台大管理學院教授郭瑞祥（左）頒發2023網路口碑之星「宅經濟領域」電商平台類策略卓越獎給Pinkoi，由Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭（右）代表領獎。

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2023網路口碑之星「宅經濟領域」完整洞察報告下載

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