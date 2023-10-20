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金屬中心60周年慶 陳其邁：向相關產業研發大腦致敬

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今出席金屬工業研究發展中心60周年慶，感謝金屬中心60年來協助企業在不同階段來進行轉型。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今出席金屬工業研究發展中心60周年慶，感謝金屬中心60年來協助企業在不同階段來進行轉型。記者王勇超／攝影

金屬工業研究發展中心今舉辦60周年慶，總統府資政沈榮津、經濟部次長林全能、高雄市長陳其邁及相關產官學研代表共同出席祝賀。陳其邁說，金屬中心60年來協助企業在不同階段來轉型，讓金屬科技朝高值化發展，結合數位跟淨零，將技術落實在上、下游金屬產業，「是全台灣金屬相關產業的研發大腦！」

陳其邁說，今天他來向金屬中心致敬，60年是非常漫長的時間，金屬中心不斷的強化跟國際一流研究機構合作，自己也不斷創新研發能量，相信這是未來高雄金屬產業可以繼續成長的最大動能。

沈榮津說，金屬中心成立之初就致力推動台灣金屬產業發展，以其建立的金屬二次加工技術，不僅協助中鋼建廠，並提供給國內金屬加工產業發展所需，使我國成為扣件、手工具、閥、模具等產業的生產王國，奠定在全球市場的重要地位。

沈榮津表示，金屬中心積極投入創新技術研發，促成國內金屬加工製造業跨足國內汽機車、精密機械、醫療器材等產業，最近10幾年來，金屬中心的研發與服務範圍，從傳統金屬加工範疇，逐漸擴及電動車、風力發電、光電半導體設備、循環經濟、國防航太等新興產業，再次推動台灣經濟與產業成長。

金屬中心董事長林仁益說，金屬中心身為經濟轄下的研究型法人，這一甲子走來，不斷透過組織活化，讓中心具備創新研發與服務量能，協助經濟部成立「經濟部傳統產業創新加值中心」，並陸續成立醫療器材、海洋科技、航太科技等處級部門，擴展服務到航太、手工具、離岸風電、水五金、醫材、綠能等關鍵產業。

林仁益表示，金屬中心也與在地產業鏈結，協助規畫興達漁港轉型為台灣海洋科技基地，設立高雄海洋科技產業創新專區，成為台灣離岸風電海事工程、海洋科技人才級科技研發培育基地；也進駐嘉義產業創新研發中心，以生技、食品及健康為導向，推動在地農牧漁業產業升級，支援雲嘉南工業區和中南部科學園區發展，共同建構台灣產業創新走廊。

金屬中心表示，今天60周年慶活動首先播放60周年回顧影片，細數中心發展的動人時刻，並頒發資深員工金幣感謝同仁願意長期與中心攜手打拚，慶祝儀式啟動的同時，場外同步舉辦園遊會，讓來賓與同仁共享喜悅。

高雄市長陳其邁（右二）今出席金屬工業研究發展中心60周年慶，他來向金屬中心致敬。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（右二）今出席金屬工業研究發展中心60周年慶，他來向金屬中心致敬。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（右二）今出席金屬工業研究發展中心60周年慶。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（右二）今出席金屬工業研究發展中心60周年慶。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（右）今出席金屬工業研究發展中心60周年慶。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（右）今出席金屬工業研究發展中心60周年慶。記者王勇超／攝影

離岸風電 航太 經濟部

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