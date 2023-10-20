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年底旅運 高鐵11月3日起增58班次

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

年底大型商業活動掀旅運潮，台灣高鐵十一月三日至十二月廿四日實施短期增班，每周五至周日最多增開八班，總計八周、增開五十八班次，十月廿一日起開放購票。另外，十一月六日起，每逢周五與周日部分時段，每小時至少一班台中以北列車擴大自由座車廂數至八節。

台灣高鐵旅運人次屢創高峰，台灣高鐵表示，本次短期增班班次集中在周五下午及晚間、周六早上至下午，以及周日中午，每周末最多加開八班次；其中，每周五晚間八時四分，加開北上一五六二車次，自台中站發車。

台灣高鐵企業工會表示，因應搭乘旅客成長，可理解高鐵增加發車班次提高運能；然而，增加班次必定涉及營運與維修人力的額外需求，為確保高鐵服務品質及列車運行妥善率，公司應積極審視同仁勞務負荷，補足需求人力。

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