聽新聞
test
0:00 / 0:00
年底旅運 高鐵11月3日起增58班次
年底大型商業活動掀旅運潮，台灣高鐵十一月三日至十二月廿四日實施短期增班，每周五至周日最多增開八班，總計八周、增開五十八班次，十月廿一日起開放購票。另外，十一月六日起，每逢周五與周日部分時段，每小時至少一班台中以北列車擴大自由座車廂數至八節。
台灣高鐵旅運人次屢創高峰，台灣高鐵表示，本次短期增班班次集中在周五下午及晚間、周六早上至下午，以及周日中午，每周末最多加開八班次；其中，每周五晚間八時四分，加開北上一五六二車次，自台中站發車。
台灣高鐵企業工會表示，因應搭乘旅客成長，可理解高鐵增加發車班次提高運能；然而，增加班次必定涉及營運與維修人力的額外需求，為確保高鐵服務品質及列車運行妥善率，公司應積極審視同仁勞務負荷，補足需求人力。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 住青埔1年發現「8大奇觀」 在地人點頭：現在才發現？
▪ 高公設淪票房毒藥 台北新建案公設比不升了
▪ 未演先轟動！北環段動工前漲一波、3站還有3字頭
▪ 虛坪高到嚇死人？北市信義區危老案公設比47％、逾60萬買公設
▪ 賣厝阿明／看完這篇 購買預售屋不怕被詐騙
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言