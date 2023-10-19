看好台北車站商圈、捷運民生線發展 潤泰新插旗重慶北路都更案

潤泰新（9945）今（19）公告拿下台北市大同區「圓環段三小段都更案」；潤泰新表示，看好台北車站周邊區域發展，以及區域成熟生活機能等便利性，尤其未來捷運民生線經過該區，因此插旗耕耘區域都更案。除了「圓環段三小段都更案」外，公司在大同區也有其他開發案進行整合中。

潤泰新今公告順利拿下台北市大同區圓環段三小段643地號等44筆土地之都更案，全案更新面積約750.5坪，包含商三747.05坪地，以及道路面積約3.455坪地，預計地主分回60.43%、建方約39.57%，公司預計投入總建造成本約22.96億元。

「圓環段三小段都更案」位於台北市重慶北路二段、及重慶北路97巷間，基地近民生西路、寧夏夜市旁，目前公司規劃37~62坪、二至四房產品，將興建兩棟樓高各達14樓、25樓之住宅大樓，潤泰新分回面積約3,830坪，預計年底拆屋、明年動工。

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