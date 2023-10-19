快訊

丹麥羽賽／500勝後挑戰另一項神級紀錄 戴資穎：我努力

無路可走！房屋兩側鄰地被建商買走 台中7旬老夫婦出門要爬隔壁屋頂

私校退場悲歌…最後稻草壓垮苦撐店家 附近商圈狂倒近20家店

台中市十大伴手禮徵件延長至10月25日 工策會歡迎店家參賽

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市十大伴手禮徵件延長至10月25日，32座獎項等廠商來挑戰。台中市工策會提供
台中市十大伴手禮徵件延長至10月25日，32座獎項等廠商來挑戰。台中市工策會提供

台中市工商發展投資策進會舉辦「2024第15屆台中市十大伴手禮」票選活動，詢問度超高，店家熱烈報名中。原收件截止至10月20日，因應業者需求，特別延長截止日至10月25日，期募集更多優質伴手禮店家。

這屆獎項包括「十大伴手禮首獎」、「金口碑獎」、「評審團大獎」及「特賞好禮獎」共32座，入圍百大好禮更可獲頒好禮標章，歡迎台中在地伴手禮店家報名參賽。

工策會總幹事黃于珊說明，原收件截止至10月20日，因10月適逢台中各大節慶活動，包括國慶焰火帶來龐大人潮及商機，4天連假共吸引183萬3,700人次蒞臨台中。

台中爵士音樂節帶動住房人流顯著提升、週邊商圈湧入大量人潮；以及10月21日將登場的台中太陽餅文化節，推出限量買一送一及三大優惠，都讓台中餐飲、旅宿、觀光、伴手禮業者賺翻忙翻了。

工策會接獲業者反映，報名應備的衛生合格書件、檢驗合格證明皆在排隊等候，盼延長徵件時間，因此延長收件時間至10月25日。此外，10月下旬台中購物節即將展開，台中拚經濟火力不斷，邀請伴手禮店家踴躍報名參加票選並加入購物節特約店家，也歡迎民眾支持在地優質好禮。

黃于珊表示，工策會11月2日將於台灣大道市政大樓惠中樓301會議室，辦理第二階段專家評選會，由13位產官學界專業評審嚴密遴選，公布這屆入圍百大好禮名單，進而辦理民眾票選活動。

此外，10月24日將於中山地政大樓8樓工策會辦理參賽店家說明會，邀請過去曾任專家評選委員分享評審經驗，以及得獎店家心得分享，幫助新進參賽店家更快掌握比賽要訣，更邀請專業講師教授短影音行銷課程，業者參與選拔可獲得學習交流、行銷展售的機會，千萬別錯過。

工策會說明，為了鼓勵舊雨店家報名參加，本屆除了「十大伴手禮首獎」、「金口碑獎」、「評審團大獎」獎項涵蓋食品類、非食品文創類外，更增設「特賞好禮獎」，將飲品、甜點、鹹食、農特產分門別類，增加業者獲獎機會，希望業者都有收獲，提升品牌知名度，以利品牌宣傳行銷。

此外，入圍百大好禮更可獲頒好禮標章，由官方認證優良商品，更能帶來極大的宣傳效益。

工策會指出，歡迎在地優質伴手禮店家把握最後參賽機會，活動全程免報名費，期間工策會更將辦理短影音行銷課程、一日市集活動，只要符合「商業登記或公司登記設籍於台中市」即可報名參加。

伴手禮

延伸閱讀

飛80萬公里 舒夢蘭再以「消失的王者」獲金鐘3項提名

宋芸樺化身最美評審 金片子大賽入圍贏家出爐

三立新聞入圍卓越新聞獎5項大獎 李文儀開心發文

卓越新聞獎入選名單揭曉 聯合報系11項入圍

相關新聞

進入浮式風電階段 貝富新能源攜手船舶中心簽MOU

浮動式風電開發商貝富新能源，今與台大、船舶中心，分別簽署合作備忘錄，主要聚焦人才培育及技術研發，加速台灣離岸浮動式風電的...

台積電新設廠北港工業區？地主台灣金聯：面積遠遠不夠

台積電放棄在桃園龍潭設廠後，各縣市積極爭取，雲林縣北港鎮公所有意爭取台積電進駐北港工業園區，原為萬有紙廠土地，但地主台灣...

國產「土地公」配合社宅 國產署提供、保留國有地共近150萬坪

推動社會住宅為國家重大政策，國產署發揮國有財產「土地公」角色，積極依住宅法、國家住宅及都市更新中心設置條例等相關規定，配...

大陸工程獲選承包捷運劍潭站轉乘設施工程 合約金33.87億元

欣陸投控（3703）今（19）日發布，旗下營建工程事業大陸工程今日與臺北捷運公司進行「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服...

跨境支付平台HIVEX 攜Bizplay打開南韓電支通路

接通街口支付、全支付及玉山Wallet與日本PayPay合作的TBCASoft今（19）日宣布，南韓行動支付Zero P...

CIP與驗船中心合作 低碳能源為台灣航運業提供減碳解方

哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（19）日宣布，與財團法人驗船中心（CR）簽署合作備忘錄，將致力發展台灣低碳能源生產及應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。