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KKday、歐洲鐵路公司 Rail Europe 簽訂MOU

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
TGV CREDIT RAIL EUROPE。圖/歐鐵提供
TGV CREDIT RAIL EUROPE。圖/歐鐵提供

看好2024年歐洲旅遊市場持續擴張，KKday今（19）日宣布與歐洲鐵路公司 Rail Europe簽訂MOU合作備忘錄，雙方將深化合作、攜手打造永續鐵道旅遊，首波推出鐵路環歐旅行推廣活動，旅客購買歐洲鐵路點到點火車票，只要單筆消費滿新台幣2,000元即可享有15歐元折扣，相當於新台幣500元優惠，訴求小資族也能遊歷全歐洲。

根據交通部觀光署統計，2023年1月至8月台灣民眾赴歐洲旅遊突破19萬人次、較2019年同期恢復8成，旅遊電商平台KKday也分享，今年截至目前歐洲旅遊商品業績更較2019年同期成長3成。

歐洲鐵路公司首席執行官 Björn Bender表示，此行首次造訪台北，除了希望對台灣市場有更多了解，也同時向旅遊業和媒體夥伴展示歐鐵對本地市場的重視，包括分享對歐鐵的展望，並強調未來將持續致力提供更加輕鬆便捷和永續的火車出行體驗，期待透過KKday共同建立一站式服務的系統平台，為旅業和旅客提供涵蓋歐洲33個國家、超過150個歐鐵品牌與路線的產品，並積極以科技推動永續(Sustainability)和移動性(Mobility)發展。

KKday創辦人暨執行長陳明明表示，與歐鐵合作將聚焦四大策略行動，包括「商品技術整合」、「市場行銷推廣」、「旅客體驗提升」與「探索創新服務」，目前雙方已初步完成電子化商品整合，KKday將善用平台網絡，讓更多B2B旅遊同業加入分銷行列、擴大歐鐵消費客群，並啟動一系列跨市場聯合行銷推廣、共享行銷資源。

此外，將強化旅客線上反饋機制與歐鐵商品自動化推薦服務，也期待與歐鐵一同探索更多創新商業模式，比如結合永續旅遊與各類深度體驗的歐鐵通行證套餐，並連結彼此在歐洲市場豐沛的供應商資源。

目前KKday除了深耕東北亞、東南亞旅遊外，也同時開發了上千隻歐洲商品，根據平台數據，解封後最受台灣旅客歡迎的歐洲國家前六名依序為英國、瑞士、法國、德國、義大利、西班牙，至於歐洲人氣城市則由倫敦拿下冠軍，亞軍至第六名依序為巴黎、慕尼黑、巴塞隆納、蘇黎世、阿姆斯特丹，熱賣商品除了人氣票券外，今年首季至第3季，在地體驗、一日遊、交通類商品也很熱銷，凸顯旅客對於深度遊歐洲的渴求，至於交通類商品則以歐洲鐵路通行證、歐洲鐵路點到點火車票最受旅客青睞，其中瑞士旅行通行證、英法歐洲之星最為熱銷。

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