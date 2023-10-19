中鋼最強汽車用鋼出世 竟超越核動力潛艇用鋼

全球車市逐漸復甦，中鋼（2002）喜傳第三代先進高強度汽車用鋼出世，抗拉強度竟超越核動力潛艇用鋼等級，且延展性是同等級鋼材1.3倍，不但助力車體輕量化，更降低碳排放，助攻國內汽車零件產業提振競爭優勢，中鋼汽車用鋼贏得市場商機，獲利可期。

法人指出，當前國際鋼市蕭條，但中鋼技術能量厚實，每項突破都是重要商機，中長期效益可觀。

中鋼表示，全球節能減碳趨勢下，各大車廠為降低碳排及提高電動車續航力需求，積極投入車體輕量化發展，中鋼已成功研發第三代先進高強度汽車用鋼980TT，不但抗拉強度大於980MPa、超越核動力潛艇用鋼等級，而且延展性是同等級傳統鋼材的1.3倍，有效解決過去高強度汽車用鋼所面臨的不易加工問題。

新產品不但助力車體輕量化及降低碳排放，為環保減碳貢獻心力，也提升中鋼汽車用鋼供料能力，協助國內汽車零部件業者提升競爭優勢，更在全球車市復甦之際，率先贏得市場商機。

中鋼表示，因應汽車款式流線造型趨勢與安全性考量，汽車用鋼必須同時兼具高強度及高延展性的性質要求，致使生產技術困難度高，其產製能力被視為鋼廠競爭力重要指標。

為解決汽車用鋼強度與冷加工成型性相互矛盾的問題，中鋼跨入高延展性的先進高強度鋼開發，結合國內外產、官、學、研的能量，成功量產出兼具超高強度及優異成形性的第三代先進高強度鋼980TT，與980MPa雙相鋼相同強度下，加工成形性提升達1.3倍以上，可以滿足汽車結構部件嚴苛的冷衝壓加工要求，減重約30%。

中鋼汽車用鋼已取得國內、外27家車廠以及275項產品認證，可完全供應全車體所需鋼材，產製的優質車用鋼結合配套應用技術，可創造高品級鋼材更大的應用價值。

知名車款車體採用中鋼鋼材，高強度車用鋼佔比達65%。中鋼提供

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