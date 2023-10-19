二手精品買賣平台 PopChill 完成 Pre A+輪募資並進軍香港
新創業者、二手精品買賣平台PopChill(拍拍圈科技)，今（19）日宣布完成Pre A+輪募資，本輪投資者包括ITIC、AVA天使基金、500 Global、Acorn Pacific Ventures、達盈天使基金。本輪投資金額約為新台幣5,700萬元，團隊累計募得1.57億的資金。PopChill表示，目前的營運模式已在台灣找到市場利基，本輪資金主要將用於香港市場拓展，期望複製台灣過去1年的快速成長。
相較於傳統二手交易，主要是賣家和買家直接交易，PopChill採用中間鑑定模式，商品由賣家自行上架訂價，當商品賣出後，先寄至平台進行「安心購」查核後，才寄給買家，訴求買家安心交易。「安心購」除了檢查商品真偽，也確認商品與網頁描述一致，這個模式解決了傳統二手精品難以在線上交易的痛點。商品鑑定的部份，平台以AI技術鑑定為主，人工鑑定為輔，準確率達99.1%。
PopChill共同創辦人郭家齊表示，營運1年來，目前台灣市場單月交易額已突破3,000萬元。平台平均客單價也已達到24,000元，最高成交價為 84 萬的愛馬仕精品。買賣家信任平台，目前台灣市場每個月維持至少10%的成長，在精品圈打出知名度，客群也逐漸拓展至一般大眾。
PopChill站穩台灣後立刻積極向海外發展，幾個月前開始評估可能的海外市場，選擇香港做為第一站，因香港精品的供需非常旺盛，也具有0關稅的優勢。PopChill過去一季積極在香港組建當地團隊、進行當地金物流串接，預計2024年進入新加坡、馬來西亞市場。郭家齊指出，預計在香港驗證商業模式後，再進行A輪募資。
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