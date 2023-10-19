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歐鐵與 KKday 簽定備忘錄 衝明年歐洲鐵路旅遊市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

旅遊電商平台KKday宣布與歐洲鐵路公司Rail Europe簽訂備忘錄（MOU），平台導入購買歐洲相關鐵道行程，打造永續鐵道旅遊。明年2024巴黎奧運即將舉行，歐洲鐵路公司首席執行官Björn Bender表示，巴黎連外新的城際鐵路也將完工，加上數位平台的推廣，看好未來歐洲鐵道旅遊更加永續與熱絡。

Björn Bender表示，首次造訪台北，希望對台灣市場有更多了解，表達歐鐵對台灣本地市場的重視，未來將持續致力提供更加輕鬆便捷和永續的火車出行體驗，希望透過KKday共同建立一站式服務的系統平台，為旅業和旅客提供涵蓋歐洲33個國家、 超過150個歐鐵品牌與路線的產品。

Björn Bender表示，後疫情時代大眾出行的需求會持續增加，在永續旅遊趨勢和低碳環保的考量下，將趨向減少不必要的航班，改乘火車和高鐵出行。

KKday創辦人暨執行長陳明明表示，國人赴歐洲旅遊購買行程的比率近期大增，有三成旅客平均旅遊天數為7-15天，搭火車遊歐洲也是重要的交通方式。KKday和歐鐵合作行之有年，2021年就開放歐鐵各國通行證，2022年開賣歐鐵點到點火車票，今年則有歐鐵通行證與座位預定。雙方合作後KKday將更積極推廣歐洲旅遊。歐鐵商品在歐洲銷售量高，但在海外市場銷售占整體營收比重仍偏低，歐鐵也主動出擊，向亞洲等地擴展市場。

根據交通部觀光署統計，2023年1月至8月台灣民眾赴歐洲旅遊突破19萬人次，較2019年同期恢復八成。旅遊電商平台KKday分享，今年截至目前，歐洲旅遊商品業績較2019年同期成長三成，看好2024年歐洲旅遊市場持續擴張，

KKday今 (19)日宣布與歐洲鐵路公司Rail Europe簽訂MOU合作備忘錄，雙方深化合作、攜手打造永纖鐵道旅遊，首波推出鐵路環歐旅行推廣活動，旅客購買歐洲鐵路點到點火車票，單筆消費滿新台幣2,000元可享有15歐元（約新台幣500元）折扣。

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