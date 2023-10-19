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BCI、BDI連四漲 散裝航族群表現強 新興、裕民量價揚

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

BDI、BCI指數連續四日上漲，大宗運輸需求持續強勁，散裝船族群迎來旺季，今（19）日整體表現走強，由新興（2605）領軍，盤中漲幅超過5%，裕民盤中上漲逾4.5%，中航及慧洋-KY則是上漲逾2%。

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）上漲47點，收2105點，漲幅2.28%，連續4個交易日呈現上漲。海岬型運費指數（BCI）上漲90點，收3749點，漲幅2.46%，平均日租金為每艘31089美元，上漲741美元。

BDI、BCI指數上漲，激勵散裝族群今日的表現，新興主經營海岬型船舶跟油輪，中航主要經營海岬型的船舶， 裕民船舶多元化，長期看好節能船舶強化布局，3檔都是今日盤中的強漲指標。

新興以22.95元開高後一度拉升至24.6元，盤中漲幅5.93%，站回所有均線，盤中成交量逾2萬張；裕民也是強漲指標，早盤以46.65元開高後一度拉升至49.45元，盤中漲幅4.54%，一舉站上月線及半年線，盤中成交量逾1萬張。

慧洋-KY以45.7元開高後一度拉升至47.75元，盤中漲幅3.09%；中航以42.25元開低後一度拉升至44.6元，盤中漲幅2%。

裕民

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