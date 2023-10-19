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為國爭光 企業口碑讚揚 「新北市東協出口拓銷團」創近9億商機

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
透過善用政府資源，企業不僅能夠以較低的成本出國參訪，還可以借助政府組團的公信力，在目的地吸引關鍵買主，提高洽談的準確性和效率。新北市經發局提供
透過善用政府資源，企業不僅能夠以較低的成本出國參訪，還可以借助政府組團的公信力，在目的地吸引關鍵買主，提高洽談的準確性和效率。新北市經發局提供

「新北市東協出口拓銷團」凱旋歸來。這次由經濟發展局副局長盛筱蓉率領22家新北企業前進馬來西亞、新加坡、印尼三國，共參與一場大型展會、兩場貿易洽談會，並參觀多個智慧科技應用園區和企業，不僅與眾多前端研發與末端應用廠商實際交流，在商業合作方面也成績斐然，創下1,060場次洽談、新台幣8.79億元的潛在合作商機。

盛筱蓉表示，參與國際型展會和貿易洽談會，對於企業擴展業務版圖是不可或缺的商務活動。許多國際買主、賣家匯集於此，尋找各式產品與合作契機，對於企業提升視野廣度、產品競爭力至關重要。透過善用政府資源，企業不僅能夠以較低的成本出國參訪，還可以借助政府組團的公信力，在目的地吸引關鍵買主，提高洽談的準確性和效率。參與出口拓銷團的企業除了共同爭取國際訂單外，由於產品屬性和公司業務方向各異，更有機會通過結盟方式，彼此成為供應商，實現跨業合作的多重潛力。

拓銷團團長甲子機電總經理楊政權表示，透過新北市以政府公信力帶領企業出國拓展市場，有效提升當地買家的信賴感，並深化後續合作意願。本次新北市採取組隊策略，集結機電、網通、資訊、減碳等智慧科技相關的頂尖企業，就像是一個小型的產業鏈結圈，提供買家全方位的產品與服務，不僅幫助客戶獲得更完整的數位解決方案，同時也讓團內企業彼此找到結盟的新契機，是參與政府計畫才能獲得的雙倍效益。

例如本次參與拓銷團的博來科技與新呈工業，於返台後雙方仍持續進行商談與合作，以內建Hailo-8™ edge AI處理器的人工智慧運算專用嵌入式系統搭載5G LET模組，打造以AI為核心的智能化及自動化生產解決方案，預計於今(2023)年底共同拓展AIoT中東及美國市場。

經發局指出，近年東南亞各國經濟大幅成長，各項基礎建設方興未艾，是台灣切入的最好時機。「智慧城市」可說是東協市場的關鍵字，不論是這次參觀的科技園區或是與買家交流的過程，時刻都能感受到與「智慧城市」相關的需求與商機。以網通和智慧交通為主力的華電聯網（6163）陳俊丞副總經理表示，互動過程中除了以落地應用的智慧交通案例展示臺廠實力，馬來西亞企業積極的態度也令人印象深刻，彼此面對面進行深度溝通與合作討論，是很有意義與收穫的商業交流。

經發局強調，今年度「新北市東協出口拓銷團」能夠取得佳績，皆歸功於所有參與計畫的優秀廠商，新北市將持續關注企業需求與國際脈動，展現推動經濟發展的企圖心與行動力，未來希望邀請更多優秀的在地企業共襄盛舉，與新北市共同開拓海外商機。

「新北市東協出口拓銷團」成績斐然，創下1,060場次洽談、新台幣8.79億元的潛在合作商機。新北市經發局提供
「新北市東協出口拓銷團」成績斐然，創下1,060場次洽談、新台幣8.79億元的潛在合作商機。新北市經發局提供

馬來西亞 東協 AI

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