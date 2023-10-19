打炒房未打自住客 今年預售市場賣近兆元、年增11%

今年7月平均地權條例上路，許多人認為預售市場會受衝擊，不過觀察各月表現，僅7月小幅下跌，市場反而在剛性需求買盤支撐下，前8月預售市場總銷繳出近兆元的好成績。永慶房產集團統計內政部預售屋實價登錄資料，8月預售市場交易量達7264件、年增23.5%，總銷1145.3億元、年增34.6%，累計今年前8月預售交易量6萬2538件、年增6.9%，總銷達9853.6億元、年增11.4%，顯見今年預售市場買氣不墜。

觀察今年各季度表現，雖然第1季預售市場的交易量和總銷金額，相較去年雙雙減少34.9%，但是自第2季後，除了7月有所滑落之外，其餘各月表現均較去年同期成長，各月中，以6月為高峰，預售交易量衝破1.3萬件，總銷金額達2259.6億元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，今年第1季受到全球貨幣緊縮、經濟展望下修、以及民眾普遍看跌房價的環境下，民眾購屋態度轉趨觀望，導致房市明顯量縮。

但到了第2季，全球經濟緩步復甦，升息相對和緩，使房市量能持續回溫。此外，政府定調平均地權條例新法中，預售屋禁止換約轉售不溯及既往，更催生一波預售屋購屋潮，使得6月預售屋交易量和總銷金額雙雙衝高，創下今年目前以來的最高紀錄。

至於7月的預售市場表現，雖然受到平均地權條例的影響，交易量較6月大幅萎縮53.8%、總銷金額減少55.8%；但若與2022年同期比較，7月預售屋交易量和總銷金額僅年減7.1%和5.1%，顯示市場仍有一定量能。到了8月預售市場買氣再次鵲起，交易量較去年同期增加23.5%，總銷金額更是突破3成。

觀察今年前8月預售市場交易量表現，已達到2022年全年的75.5%、總銷金額也達到77.9%。陳金萍指出，相關數字顯示，平均地權條例政策抑制炒房手段，但未打擊自住、長期置產族群，因此對整體預售市場的影響有限，房市基本面仍有支撐。

展望後市，陳金萍分析，第4季的預售屋市場若依照同樣趨勢前進，今年全年表現有望不輸去年；若是買賣雙方對於房屋價格認知持續拉近，促進交易，今年預售市場甚至有機會比去年表現更佳。 資料來源／永慶房產集團提供

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