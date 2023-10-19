價跌無望了？8月預售屋熱銷 今年已賣近兆元、年增11%

平均地權條例新法今年7月上路，許多人認為預售屋市場會受到衝擊。永慶房產集團統計預售屋實價資料，8月預售市場交易量較去年同期年增23%，總銷金額年增34%。

至於2023年1-8月交易量，也較去年同期成長6%；1-8月總銷金額9,853億，也年增11%，增加超過千億，顯見今年預售市場買氣不墜。

針對2023年各季度表現觀察，雖然2023年第1季預售市場交易量和總銷金額相較去年減少34%，但自第2季之後，除了7月滑落，其餘各月表現均較去年同期優異，6月的預售交易量更是衝破1.3萬件，總銷金額則上看2,260億元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023年第1季受到全球貨幣緊縮、經濟展望下修、以及民眾普遍看跌房價的環境下，民眾購屋態度轉趨觀望，導致房市明顯量縮。

到了2023年第2季，全球經濟緩步復甦，升息相對和緩，使房市量能持續回溫。

此外，政府宣布平均地權條例新法，預售屋禁止換約轉售不溯及既往，更催生一波預售屋購屋潮，使得6月預售屋交易量和總銷金額雙雙衝高，創下今年目前以來的最高紀錄。

至於2023年7月的預售市場表現，雖然受到「平均地權條例」新法的影響，交易量較6月大幅萎縮53%、總銷金額減少55%；但若與2022年同期比較，7月預售屋交易量和總銷金額僅年減7%和5%，顯示市場仍有一定量能。

到了2023年8月，預售市場買氣再起，交易量較去年同期增加23.5%，總銷金額更是突破三成，達到34.6%。

統計2023年1-8月的預售市場表現，交易量較去年同期增加6%、總銷金額年增11.4%。光是今年前8個月的預售交易量表現，已達到2022年全年的75.5%、總銷金額也達到77.9%。

陳金萍指出，相關數字顯示，平均地權條例政策抑制炒房手段，但未打擊自住、長期置產族群，因此對整體預售市場的影響有限，房市基本面仍有支撐。

陳金萍分析，2023年第4季的預售屋市場若依照同樣趨勢前進，2023全年表現有望不輸去年；若是買賣雙方對於房屋價格認知持續拉近，促進交易，今年預售市場甚至有機會比去年表現更佳。 資料來源／永慶房屋

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