價跌無望了？8月預售屋熱銷 今年已賣近兆元、年增11%
平均地權條例新法今年7月上路，許多人認為預售屋市場會受到衝擊。永慶房產集團統計預售屋實價資料，8月預售市場交易量較去年同期年增23%，總銷金額年增34%。
至於2023年1-8月交易量，也較去年同期成長6%；1-8月總銷金額9,853億，也年增11%，增加超過千億，顯見今年預售市場買氣不墜。
針對2023年各季度表現觀察，雖然2023年第1季預售市場交易量和總銷金額相較去年減少34%，但自第2季之後，除了7月滑落，其餘各月表現均較去年同期優異，6月的預售交易量更是衝破1.3萬件，總銷金額則上看2,260億元。
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023年第1季受到全球貨幣緊縮、經濟展望下修、以及民眾普遍看跌房價的環境下，民眾購屋態度轉趨觀望，導致房市明顯量縮。
到了2023年第2季，全球經濟緩步復甦，升息相對和緩，使房市量能持續回溫。
此外，政府宣布平均地權條例新法，預售屋禁止換約轉售不溯及既往，更催生一波預售屋購屋潮，使得6月預售屋交易量和總銷金額雙雙衝高，創下今年目前以來的最高紀錄。
至於2023年7月的預售市場表現，雖然受到「平均地權條例」新法的影響，交易量較6月大幅萎縮53%、總銷金額減少55%；但若與2022年同期比較，7月預售屋交易量和總銷金額僅年減7%和5%，顯示市場仍有一定量能。
到了2023年8月，預售市場買氣再起，交易量較去年同期增加23.5%，總銷金額更是突破三成，達到34.6%。
統計2023年1-8月的預售市場表現，交易量較去年同期增加6%、總銷金額年增11.4%。光是今年前8個月的預售交易量表現，已達到2022年全年的75.5%、總銷金額也達到77.9%。
陳金萍指出，相關數字顯示，平均地權條例政策抑制炒房手段，但未打擊自住、長期置產族群，因此對整體預售市場的影響有限，房市基本面仍有支撐。
陳金萍分析，2023年第4季的預售屋市場若依照同樣趨勢前進，2023全年表現有望不輸去年；若是買賣雙方對於房屋價格認知持續拉近，促進交易，今年預售市場甚至有機會比去年表現更佳。
▪ 推台積電設廠首選淡海新市鎮 新北經發局支持：也曾考慮這三區
▪ 一坪400萬！西門町鐘錶行1.3億買東區店面 專家讚高明
▪ 龍潭房價近5年漲幅56％ 台積電棄龍科設廠 房仲業：近期超漲回跌
▪ 房產專家感謝台積電清醒放棄進駐龍潭 揭房價高漲後迎悲劇結局
▪ 凶宅5折夠香嗎？ 內行人點出1關鍵：很少人買得起
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言