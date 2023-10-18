台塑攜手旭東環科 進軍「離岸海上太陽能」系統
台塑（1301）集團布局新能源應用再下一城，台塑與旭東環科合作「離岸海上太陽能」系統，預計明年八月在屏東外海建試辦場域，目標2025年上路。其中，台塑不僅負責提供HDPE（高密度聚乙烯）、專利抗污自潔塗佈劑、等重要原材料，浮台支架則採用由轉投資福欣最新研發的446高抗蝕不鏽鋼，未來也會跟台塑新智能合作試辦海上儲能廠。
台塑董事長林健男表示，目前旭東環科在全球水面型太陽能建置量達133MW，已是全球第三大。而結合旭東環科在水面型太陽能發電系統的豐富經驗，將台塑所生產的高度耐彎折HDPE、耐壓型射出原料、耐燃型PF原料應用在太陽能產業上，成功研發出抗風浪、高靈活度、不影響生態之太陽發電浮台；該浮台設計已獲全球53國專利。
旭東環科董事長董基旭指出，目前全球僅有荷蘭、比利時、挪威及葡萄牙四個國家有發展離岸太陽能，其中僅有荷蘭有大型浮台的設計；而台灣則是全球第五家、全亞洲第一個建置浮台設計。目前也與成大、淡大合作中，菲律賓也有興趣合作。
除了浮台材料外，台塑亦開發出太陽能面板自潔塗佈劑，可提高太陽能板的發電效率。經樹德科大環境模擬測試，光電轉化率百分比可提升5.15%。另，台塑昨日也發表最新染料敏化電池（染敏電池DSC）多項應用，包括可在室內弱光環境下使用的緊急求救按鈕、漏水感測器、智慧貨架系統等。
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