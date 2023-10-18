快訊

男挨轟2槍忍痛到新北就醫 因女友IG洩行蹤「遭情敵一路尾隨」

美晶片出口禁令餘波未止 輝達早盤跌逾3%、台積ADR跌逾1%

美晶片新禁令最大受害者不是NVIDIA？ 法人直指這家半導體廠

台塑攜手旭東環科 進軍「離岸海上太陽能」系統

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台塑董事長林健男表示，結合旭東環科在水面型太陽能發電系統的豐富經驗，將台塑所生產的高度耐彎折HDPE、耐壓型射出原料、耐燃型PF原料應用在太陽能產業。記者魏鑫陽／攝
台塑董事長林健男表示，結合旭東環科在水面型太陽能發電系統的豐富經驗，將台塑所生產的高度耐彎折HDPE、耐壓型射出原料、耐燃型PF原料應用在太陽能產業。記者魏鑫陽／攝

台塑（1301）集團布局新能源應用再下一城，台塑與旭東環科合作「離岸海上太陽能」系統，預計明年八月在屏東外海建試辦場域，目標2025年上路。其中，台塑不僅負責提供HDPE（高密度聚乙烯）、專利抗污自潔塗佈劑、等重要原材料，浮台支架則採用由轉投資福欣最新研發的446高抗蝕不鏽鋼，未來也會跟台塑新智能合作試辦海上儲能廠。

台塑董事長林健男表示，目前旭東環科在全球水面型太陽能建置量達133MW，已是全球第三大。而結合旭東環科在水面型太陽能發電系統的豐富經驗，將台塑所生產的高度耐彎折HDPE、耐壓型射出原料、耐燃型PF原料應用在太陽能產業上，成功研發出抗風浪、高靈活度、不影響生態之太陽發電浮台；該浮台設計已獲全球53國專利。

旭東環科董事長董基旭指出，目前全球僅有荷蘭、比利時、挪威及葡萄牙四個國家有發展離岸太陽能，其中僅有荷蘭有大型浮台的設計；而台灣則是全球第五家、全亞洲第一個建置浮台設計。目前也與成大、淡大合作中，菲律賓也有興趣合作。

除了浮台材料外，台塑亦開發出太陽能面板自潔塗佈劑，可提高太陽能板的發電效率。經樹德科大環境模擬測試，光電轉化率百分比可提升5.15%。另，台塑昨日也發表最新染料敏化電池（染敏電池DSC）多項應用，包括可在室內弱光環境下使用的緊急求救按鈕、漏水感測器、智慧貨架系統等。

太陽能發電 台塑

延伸閱讀

紡織展開幕 徐旭東：國際訂單已回流 紡織業要衝刺搶單

綠色環保商機 發亮

麻衣獨自撫養台塑金孫 鬆口洩心境「壓力很大」

台塑集團20日搬新家

相關新聞

台北市工業會改選 陳正文當選新任理事長

台北市工業會今舉行改選，原理事長葉飛呈卸任，現任常務理事、南僑集團執行副總裁陳正文當選新任理事長。陳正文表示，工業發展與...

打造永續城市 台塑新智能推One for All高效鋰鐵電池

台塑新智能今年以「Smart Energy, Smart Life」為主題，參加2023台灣國際智慧能源周，首度公開展示...

甲山林入主寰宇新聞台 NCC關注房地產新聞自律規範

房地產界「代銷天王」甲山林集團董事長祝文宇，去年以禾豐傳媒收購包括寰宇新聞台在內的亞衛電視85%股權。國家通訊傳播委員會...

比比昂推快速到貨專區、全家超取兩大全新服務

PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂看準赴日觀光旅遊潮助攻跨境銷售，持續提...

CYBERBIZ 推 APP MARKET 助力廠商快速啟用行銷科技服務

台灣新零售系統商CYBERBIZ，針對品牌商家導入Martech（行銷科技）的痛點，結合逾70家的技術夥伴、近200款工...

2024年房市回溫？顏炳立：不可能的任務、房市大勢已去

戴德梁行總經理顏炳立今（18）日「2024年房市回溫？不可能的任務」為題，發表最新觀點，他指出，今年房市多空對峙，9月移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。