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新北名宅皇翔玉鼎社區充電樁營運 交付凱基銀行信託

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基銀行攜手艾普新能源推「社區充電樁營運信託服務」安全、透明金流管理　解決社區建置及營運充電樁痛點。凱基銀行／提供
凱基銀行攜手艾普新能源推「社區充電樁營運信託服務」安全、透明金流管理　解決社區建置及營運充電樁痛點。凱基銀行／提供

開發金控（2883）旗下凱基銀行看好社區充電樁發展需求趨勢，攜手「艾普新能源」共同合作「社區充電樁營運信託服務」，協助社區住戶除了自設充電樁外還有租用充電樁的選擇，並提供公正透明的交易機制，以專設一戶的方式代收充電費於銀行信託保管專戶，協助管委會的金流管理，打造健全與保障的社區充電樁方案。

為響應全球淨零排放，交通部去年提出2040年達成電動小客車及機車市售率100％計畫，顯見未來除了電動車需求增加外，相對應的充電樁建置亦隨需求成長。

凱基銀行與系統商共同打造健全與保障的社區充電樁方案，針對社區管委會在意的金流問題，透過「社區充電樁營運信託服務」架構，以專設一戶的方式代收充電費於銀行信託保管專戶，協助管委會管理金流，讓住戶更放心、安心，像是近期於新北市三峽區的大型社區-皇翔玉鼎，便是首波加入的指標性社區之一。該社區管委會主委陳世綸特別指出，凱基銀行徹底解決管委會最在意的金流控管問題，加上艾普新能源提供社區儲能與充電設備安全的方案，總算完成讓住戶同意設立充電樁提高社區住宅品質的最後一哩路。

艾普新能源總經理賴文海表示，目前國內多數的社區並未設置充電樁，當社區住戶有意願購買電動車時，首先會考量電力來源，開車回家後充電等問題，艾普新能源了解車主對充電的需求及住家社區安裝充電樁的痛點，提供社區住戶多元充電服務方案，推出以使用者付費概念的月租方案，協助電動車車主在購買電動車時，無須馬上支付架設充電樁的費用，不僅可以減輕住戶選擇電車的經濟負擔，亦可協助社區管委會有效管理用電及充電樁維運，降低社區住戶的擔心及提升購買電動車的意願。此新形態充電服務資費方案，更與凱基銀行合作「社區充電樁營運信託服務」，由凱基銀行提供價金保管服務，以安全、透明機制協助管委會管理帳戶，可以積極推動社區安裝充電樁。

電動車時代「停車即充電」，社區停車場的充電服務將是台灣迎向電動車時代的關鍵，為了更公平、更有保障的來看待未來發展趨勢，凱基銀行「以客戶為中心」持續優化產品與服務創新，看好社區充電樁建置需求，透過客製化的服務模式，提升產品附加價值，加速業務成長，期待能推動社區充電樁建置普及化，共同促進台灣經濟綠色金融3.0正向發展。

凱基銀行 充電樁 電動車

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