快訊

22歲男中彈「忍痛開車3小時」 從台中北上急衝板橋亞東醫院

流感疫苗各廠牌接種率出爐！高端48%倒數第二 這廠牌最低

SBL／對吳季穎涉打假球不知情 台啤聲明：他已自請離隊

百億泡麵市場釀新戰局 味王睽違三年推全台第一款威士忌桶麵

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
味王看好泡麵有穩定營收，今（18）日宣布，睽違三年推出泡麵新品-全台第一款威士忌桶麵「大食客」，也藉此強化超商通路。記者何秀玲／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
味王看好泡麵有穩定營收，今（18）日宣布，睽違三年推出泡麵新品-全台第一款威士忌桶麵「大食客」，也藉此強化超商通路。記者何秀玲／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百億泡麵市場，醞釀新戰局。味王（1203）看好泡麵有穩定營收，今（18）日宣布，睽違三年推出泡麵新品-全台第一款威士忌桶麵「大食客」，也藉此強化超商通路，要讓業績有倍數成長；無獨有偶，金車今年9月宣布重返泡麵市場，睽違30年後杯麵「漢寶」再度回歸，因看好疫後食品習慣改變，也要搶每年皆有成長的速食麵商機。

味王今年前九個月累計營收為47.2億元，年增0.47％，為4年新高；今年上半年營收為31.1億元，稅後純益為1.69億元，年減6.6%，每股純益為0.71元。

味王表示，因疫情解封，外食者太多，所以影響味王上半年業績，不過今年中元節表現不錯，10月再推出全台第一款威士忌桶麵，有兩種新口味，又在擁有6,000多家門市的7-11通路上架，今年全年營收力拚持平。

談到台灣泡麵整體市場，一年產值約140億元，以袋裝麵為大宗，有四大天王，包括統一肉燥麵、統一轉投資維力炸醬麵、味丹的味味A排骨雞麵、味王原汁牛肉湯麵，其中又以統一市占率最高，超過五成；平均每人購買兩包泡麵，其中一包就是統一。

四年前泡麵開始走高價路線，統一「滿漢御品」和南僑「小廚師」都推200多元一碗的高價麵，不過疫情後開始出現轉變，無論是味王或金車都布局全新口味，走的是「創意美食」路線，且不走競爭激烈的袋裝市場，而是布局杯麵或桶麵，希望能在速食市場分一杯羹。

不過，以杯麵來說，還需要面對最強競爭者，為統一旗下泡麵「來一客」，因採杯麵形式，方便食用，長年蟬聯第一名寶座，且維持25元售價，當中以經典款鮮蝦魚板銷售最佳。據了解，一年至少都有超過7,000萬杯銷量，每年都有穩定成長，各大零售通路也都是銷量第一名。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泡麵 味王 營收

延伸閱讀

酒+泡麵是什麼口感？ 味王推全台首款威士忌泡麵

全球首發，獨獻台灣，吉拉雪莉15年Reserve 《吉境藝享》品酩會，倒數不凡啟程。

影／光明燈當生日蠟燭吹熄 男慶生惡搞泡麵土地公

絕非暗黑料理！牛肉泡麵加3匙這一物 她驚呼「夭壽好吃」

相關新聞

台北市工業會改選 陳正文當選新任理事長

台北市工業會今舉行改選，原理事長葉飛呈卸任，現任常務理事、南僑集團執行副總裁陳正文當選新任理事長。陳正文表示，工業發展與...

打造永續城市 台塑新智能推One for All高效鋰鐵電池

台塑新智能今年以「Smart Energy, Smart Life」為主題，參加2023台灣國際智慧能源周，首度公開展示...

甲山林入主寰宇新聞台 NCC關注房地產新聞自律規範

房地產界「代銷天王」甲山林集團董事長祝文宇，去年以禾豐傳媒收購包括寰宇新聞台在內的亞衛電視85%股權。國家通訊傳播委員會...

比比昂推快速到貨專區、全家超取兩大全新服務

PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂看準赴日觀光旅遊潮助攻跨境銷售，持續提...

CYBERBIZ 推 APP MARKET 助力廠商快速啟用行銷科技服務

台灣新零售系統商CYBERBIZ，針對品牌商家導入Martech（行銷科技）的痛點，結合逾70家的技術夥伴、近200款工...

2024年房市回溫？顏炳立：不可能的任務、房市大勢已去

戴德梁行總經理顏炳立今（18）日「2024年房市回溫？不可能的任務」為題，發表最新觀點，他指出，今年房市多空對峙，9月移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。