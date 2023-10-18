百億泡麵市場釀新戰局 味王睽違三年推全台第一款威士忌桶麵

百億泡麵市場，醞釀新戰局。味王（1203）看好泡麵有穩定營收，今（18）日宣布，睽違三年推出泡麵新品-全台第一款威士忌桶麵「大食客」，也藉此強化超商通路，要讓業績有倍數成長；無獨有偶，金車今年9月宣布重返泡麵市場，睽違30年後杯麵「漢寶」再度回歸，因看好疫後食品習慣改變，也要搶每年皆有成長的速食麵商機。

味王今年前九個月累計營收為47.2億元，年增0.47％，為4年新高；今年上半年營收為31.1億元，稅後純益為1.69億元，年減6.6%，每股純益為0.71元。

味王表示，因疫情解封，外食者太多，所以影響味王上半年業績，不過今年中元節表現不錯，10月再推出全台第一款威士忌桶麵，有兩種新口味，又在擁有6,000多家門市的7-11通路上架，今年全年營收力拚持平。

談到台灣泡麵整體市場，一年產值約140億元，以袋裝麵為大宗，有四大天王，包括統一肉燥麵、統一轉投資維力炸醬麵、味丹的味味A排骨雞麵、味王原汁牛肉湯麵，其中又以統一市占率最高，超過五成；平均每人購買兩包泡麵，其中一包就是統一。

四年前泡麵開始走高價路線，統一「滿漢御品」和南僑「小廚師」都推200多元一碗的高價麵，不過疫情後開始出現轉變，無論是味王或金車都布局全新口味，走的是「創意美食」路線，且不走競爭激烈的袋裝市場，而是布局杯麵或桶麵，希望能在速食市場分一杯羹。

不過，以杯麵來說，還需要面對最強競爭者，為統一旗下泡麵「來一客」，因採杯麵形式，方便食用，長年蟬聯第一名寶座，且維持25元售價，當中以經典款鮮蝦魚板銷售最佳。據了解，一年至少都有超過7,000萬杯銷量，每年都有穩定成長，各大零售通路也都是銷量第一名。

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