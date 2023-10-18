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豐興廢鋼每公噸急降200元 鋼筋可能連動下修

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

受國際廢鋼行情跌價影響，豐興（2015）18日臨時通告，自明 (19) 日起廢鋼收購價每公噸降200元，預期鋼筋可能連動下修。

豐興

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