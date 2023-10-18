甲山林入主寰宇新聞台 NCC關注房地產新聞自律規範

房地產界「代銷天王」甲山林集團董事長祝文宇，去年以禾豐傳媒收購包括寰宇新聞台在內的亞衛電視85%股權。國家通訊傳播委員會（NCC）今天評鑑寰宇新聞台營運計畫執行情況，委員會關注建商入主新聞台後，對特定建案的新聞製播，將要求寰宇對房地產新聞製播訂出自律規範。

NCC副主委翁柏宗表示，寰宇播出有關房地產的新聞資訊，有一些內容要再了解釐清，目前節目並沒有違反相關規定，畢竟房價、建案資訊也常是新聞內容的一環。但寰宇有時會對甲山林銷售的特定案子加以描述，而其內容究竟屬於生活資訊還是財經資訊，要請寰宇補正資料，說明清楚，此案也將續行審議。

目前亞衛的董監事變更案還未審查通過，翁柏宗表示，因為寰宇新聞未來的大股東是一個房地產商，委員會也會考量是否訂定房地產新聞自律規範，能夠就房地產「涉己新聞」部分，確實做到利益迴避。

業界人士說，擅長將土地「清水變雞湯」的茂德建設機構總裁張高祥，在2018年拿下東森電視後，行情水漲船高、政商兩得意，多少「刺激」了其他建商，像是與張高祥交情匪淺的甲山林祝文宇，也不免起心動念，搶進媒體。

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