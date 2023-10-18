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一坪400萬！西門町鐘錶行1.3億買東區店面 專家讚高明

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
SOGO商圈示意圖。記者游智文／攝影
SOGO商圈示意圖。記者游智文／攝影

實價揭露，北市復興南路SOGO商圈一間一二樓店面交易，總價1.3億，拆算一樓店面每坪約400萬元。雖是今年北市店面新高價，但業者表示，當地過去為北市店面天價區，一坪要五六百萬，如今買家以400萬取得，仍是划算。

資料顯示，買家為西門町「鼎盛鐘錶」，1980年創立，至今已40多年，早期在萬年大樓一樓，主要銷售商品為皮件、打火機、與入門機械錶品牌，後期漸漸轉型為專業高級鐘錶店，並搬到附近開設有2層樓展示空間的旗艦店面。

根據實價資料，新成交的店面位於復興南路一段，近忠孝復興捷運出口，在SOGO忠孝館、復興館、新開的新光三越鑽石塔店以及微風廣場之間。

該筆交易包括大樓一樓、二樓，約49.3坪，總價1.3億元，平均一坪263萬元，若拆算一二樓單價，一樓約一坪400萬元，二樓則約173萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，東區與西區西門町庶民消費不同，早期國際品牌爭相進駐，從忠孝復興至延吉街，大型百貨公司與知名品牌林立，其中又以SOGO忠孝一帶最精華，曾在2017年傳出每坪4萬元店租。

至於店面出售行情，忠孝東路第一排過去身價多要一坪500萬以上，實價資料，最高成交價則達一坪778萬元。

陳炳辰表示，這幾年台北市人潮明顯往信義計畫區、西門町、南西商圈移動，東區大不如前，不過，由於位處市中心，交通便利，加上新光三越鑽石塔再創話題，未來還有大巨蛋，不少人認為東區商圈有望重返榮耀。

他表示，東區商圈住有許多高資產族群，該區原本就是高級錶一級戰區，中美鐘錶在此就設有兩個據點。由於超級豪宅台北之星（Diamond Towers）完工，富豪正陸續進駐，西門町老牌鐘錶店選擇此時進場卡位，時機拿捏相當高明。

SOGO

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