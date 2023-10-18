國際淨零趨勢！歐盟碳排管制將上路 高雄2企業完成準備

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）本月1日起正式進入測試階段至2025年年底，屆時歐盟國家將要求進口商提交CBAM報告及相關碳排資訊，第一份報告需於明年1月底前提交，高雄市經發局目前已輔導2家企業完成CBAM申報，規劃26日、27日辦理CBAM申報重點說明會，協助高雄在地業者迎接國際淨零趨勢。

經發局長廖泰翔說明，歐盟8月17日正式公告CBAM過渡期的施行細則，提供管制產品的含碳量計算方式、數據監測方法等細節，未來歐盟的進口商都須申報，但各項產品含碳資訊仍需供應鏈廠商提供，經發局將依據歐盟公告的規範給予填報建議，也會協助廠商視歐盟客戶端要求提供的資料，作為數據準備依據。

廖泰翔強調，目前輔導的兩家企業分別為金屬加工業與扣件業，主要國際貿易夥伴為歐洲，因此需準備產品含碳量等CBAM申報資料，目前透過專人進廠協助如釐清產品製程、製程用電量測、估算產品含碳量、提供CBAM申報之重點細節等，企業已完成基本的產品含碳量，將用於第一次申報。

本次接受輔導的復華機械 IT 廠務劉俊傑表示，透過市府的CBAM輔導，能有效釐清輸歐的合金載具盤在不同廠區的製程排放責任與合適的計算方法、有明確方向進行廠內及供應鏈含碳量計算。經發局本月26、27日將於亞灣新創園及本洲工業區，辦理CBAM申報重點說明會，接下來也將舉辦「能源公正轉型場域觀摩」參訪台中、台南，學習外縣市標竿場域及企業的能源管理模式。 產業淨零碳排公正轉型系列的「CBAM申報說明會」及「能源公正轉型場域觀摩」已正式開放報名。圖／高雄市經發局提供

商品推薦