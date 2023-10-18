快訊

總統大選最新民調出爐 這2種「藍白組合」皆領先賴蕭配

台積電面臨挑戰多 半導體循環周期不樂觀

國際淨零趨勢！歐盟碳排管制將上路 高雄2企業完成準備

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
永錩隆股份有限公司經營螺絲等扣件表面處理，並取得德國廠商授權增加汽車零件，透過高雄市經發局輔導，進一步了解CBAM申報之細節。圖／高雄市經發局提供
永錩隆股份有限公司經營螺絲等扣件表面處理，並取得德國廠商授權增加汽車零件，透過高雄市經發局輔導，進一步了解CBAM申報之細節。圖／高雄市經發局提供

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）本月1日起正式進入測試階段至2025年年底，屆時歐盟國家將要求進口商提交CBAM報告及相關碳排資訊，第一份報告需於明年1月底前提交，高雄市經發局目前已輔導2家企業完成CBAM申報，規劃26日、27日辦理CBAM申報重點說明會，協助高雄在地業者迎接國際淨零趨勢。

經發局長廖泰翔說明，歐盟8月17日正式公告CBAM過渡期的施行細則，提供管制產品的含碳量計算方式、數據監測方法等細節，未來歐盟的進口商都須申報，但各項產品含碳資訊仍需供應鏈廠商提供，經發局將依據歐盟公告的規範給予填報建議，也會協助廠商視歐盟客戶端要求提供的資料，作為數據準備依據。

廖泰翔強調，目前輔導的兩家企業分別為金屬加工業與扣件業，主要國際貿易夥伴為歐洲，因此需準備產品含碳量等CBAM申報資料，目前透過專人進廠協助如釐清產品製程、製程用電量測、估算產品含碳量、提供CBAM申報之重點細節等，企業已完成基本的產品含碳量，將用於第一次申報。

本次接受輔導的復華機械 IT 廠務劉俊傑表示，透過市府的CBAM輔導，能有效釐清輸歐的合金載具盤在不同廠區的製程排放責任與合適的計算方法、有明確方向進行廠內及供應鏈含碳量計算。經發局本月26、27日將於亞灣新創園及本洲工業區，辦理CBAM申報重點說明會，接下來也將舉辦「能源公正轉型場域觀摩」參訪台中、台南，學習外縣市標竿場域及企業的能源管理模式。

產業淨零碳排公正轉型系列的「CBAM申報說明會」及「能源公正轉型場域觀摩」已正式開放報名。圖／高雄市經發局提供
產業淨零碳排公正轉型系列的「CBAM申報說明會」及「能源公正轉型場域觀摩」已正式開放報名。圖／高雄市經發局提供

歐盟

延伸閱讀

台積電龍潭設廠傳生變 高雄想爭取擴大設廠？ 市府：會做好準備

轟高雄亞灣7年百億投資淪口號 議員：屆時陳其邁已卸任

就在這個周休假日 來高雄逛餐酒市集享優惠好康

翡翠騎士深夜完成逛台灣7-11心願 高鐵左營站快閃演出

相關新聞

打造永續城市 台塑新智能推One for All高效鋰鐵電池

台塑新智能今年以「Smart Energy, Smart Life」為主題，參加2023台灣國際智慧能源周，首度公開展示...

甲山林入主寰宇新聞台 NCC關注房地產新聞自律規範

房地產界「代銷天王」甲山林集團董事長祝文宇，去年以禾豐傳媒收購包括寰宇新聞台在內的亞衛電視85%股權。國家通訊傳播委員會...

比比昂推快速到貨專區、全家超取兩大全新服務

PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂看準赴日觀光旅遊潮助攻跨境銷售，持續提...

CYBERBIZ 推 APP MARKET 助力廠商快速啟用行銷科技服務

台灣新零售系統商CYBERBIZ，針對品牌商家導入Martech（行銷科技）的痛點，結合逾70家的技術夥伴、近200款工...

2024年房市回溫？顏炳立：不可能的任務、房市大勢已去

戴德梁行總經理顏炳立今（18）日「2024年房市回溫？不可能的任務」為題，發表最新觀點，他指出，今年房市多空對峙，9月移...

LINE Pay 推行銷活動 並導入中山醫學大學附設醫院場域

台灣消費者常使用的行動支付LINE Pay宣布活動與新場域。第4季攜手麥當勞、爭鮮餐飲等31家人氣消費品牌啟動「天天LI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。