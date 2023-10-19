搶救發燒的地球！統一超商「這部機」聲量飆漲10倍 信義房屋買島復育美麗生態

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文／吳宜臻

你知道嗎？地球「正在發燒」！隨著溫室氣體濃度不斷增加，溫度也持續飆升。歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）於今（2023）年8月確認，全球7月平均氣溫突破新高，打破2019年7月的最高溫紀錄，高出0.33°C。

減碳行動刻不容緩，為了響應減碳目標，統一超商以推廣綠色消費的策略，鼓勵民眾以簡單、便利的方式，實踐「地球永續、你我日常」精神。此外，致力於ESG企業永續發展的還有信義房屋，19年來強調「以人為本」的精神，以社區一家為核心，不遺餘力的投入經營，將台灣城鄉發展的故事持續書寫下去。

不老店長「先體驗、再面試」 統一超商兩大創舉聲量翻倍

▲臺北市長蔣萬安（左）頒發居家生活消費類「策略卓越獎」給予統一超商，由統一超商公共事務部部長李至和（右）代表領獎。

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「您好，歡迎光臨～」最近你是否發現，超商裡多了一些和藹可親的長輩們，無論早晚總是面帶微笑替顧客服務。為了鼓勵任用中高年齡求職者，善盡社會責任，透過舉辦不老店長體驗營，讓這些中高年齡求職者，透過「先體驗、再面試」的方式，掌握職缺技能後能提升自信心，使中高齡友善就業聲量較前一年度提升2倍，成為2023網路口碑之星「ESG企業永續領域」居家生活消費類策略卓越獎的得獎原因之一。

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71歲的游爺爺曾分享，原本以為做超商店員要會好多東西，擔心會應付不來，但實際操作過這些工作流程後，發現「沒那麼難，會想來超商門市上班」。

統一超商分享，任用中高齡夥伴，除了提供機會讓長者「老有所用」，與年輕夥伴還能成為互補合作的關係。中高齡的夥伴因社會歷練豐富，遇到問題時比較知道該如何應對進退，與顧客間維持友好關係，有時甚至透過婆媽之間的口碑相傳，還能增進銷售業績；年輕夥伴則是學習速度快、體力好，對3C設備操作較為熟悉，兩者在門市合作時，便能達成一個平衡關係，使樂齡店成為一個良善的就業環境。



「以人為本」為精神 信義房屋積極投入台灣城鄉發展

▲臺北市長蔣萬安（左）頒發居家生活消費類「領航創新獎」給予信義房屋，由信義房屋品牌發展處行銷部執行協理劉大成先生（右）代表領獎。

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信義企業集團創辦人周俊吉曾於《大愛電視台》仁心慧語節目分享，信義房屋的企業核心理念不只是希望民眾買到一間好房子，同時也希望能了解、融入所居住的社區，實現社區一家的概念。

初衷秉持「以人為本」的精神，信義房屋的「社區一家」計畫執行了19年之久，目前仍持續付出，鼓勵員工自主從事社區服務，成立台灣地方創生基金會，除了加強人才培力及資源媒合效用，也發布首份地方創生體檢報告，從發起、執行到成效觀測，發揮全面性的永續影響力。

「若要感謝的話，我們感謝每一名同仁對於永續好生活的付出。」信義房屋表示，由於每一位同仁長年的投入與耕耘，使地方創生及社區一家好感度成長率6倍，奪得2023網路口碑之星「ESG企業永續領域」居家生活消費類的領航創新獎，都是多虧了相關人員的努力。



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社區一家全民社造行動計畫支持許多社造組織茁壯，2022年提案覆蓋率更達100%，花蓮的「小羊社會創新工作室」即是很好的例子。大陳第四代的趙孝嚴曾經在都市工作5年，2020年返鄉，將外公外婆的家作為創業基地，成立「小羊社會創新工作室」，復興花蓮大陳新村的文化精隨，讓在地的故事得以永續流傳。

她開發了「大陳小花漫遊者虛實劇場」遊程，每一個角色都是真實存在的居民，當你戴上耳機，隨著劇情引導，透過解謎的過程認識大陳一村與村民。包括村子裡有全台第一個以大陳特色文化為主題的故事館，保存了大陳人獨特的語言、信仰與文化。還有全台唯一的阮弼真君廟，走進社區裡，讓居住當地的長輩，說他們的故事，跟著居民揉年糕、曬薑，感受最美風土人情，讓一般民眾也能有感社區營造的重要性。

信義房屋打造「零碳島」復育生態 統一超商推做回收賺回饋愛地球

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在全球永續發展浪潮之下，兩大企業做的努力不只這些。信義房屋為了實踐低碳生活，同時讓民眾體會生態保育的重要性，前年買下東馬環灘島，要將它打造為「零碳島」，藉由零碳島復育海陸生態，實踐觀光與生態平衡的理念，並透過百種興盛允萌行動及花樹銀行，搶救瀕絕植物，使生物多樣性正面聲量佔比提升8%，這些永續作為也成為信義房屋獲獎的原因之一；更分享未來也希望在東馬持續進行永續研究，包括酒店低碳設計、綠色能源、水資源管理、廢棄物處理等，期望將這些降低碳排的相關經驗帶回國內，運用在更多建案上，使其發揮更大效益。

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統一超商除了規劃天素地蔬、i珍食服務外，還實施了三項政策，包含循環杯租借服務、開發減塑新包裝，以及設立智慧回收機。除了減少一次性垃圾，還打造離島減塑未來店，期望能為環境盡一份心力。

為了鼓勵民眾落實回收分類，藉由回饋吸引大眾自助回收廢棄的乾淨寶特瓶、廢電池，使高效智慧回收機聲量較去年大幅增加10倍，奪得2023網路口碑之星「ESG企業永續領域」居家生活消費類策略卓越獎。





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