推動 ESG 商研院今與碳中和科技聯盟協會、艾法諾簽 MOU

為促進ESG相關知識引入東南亞台商，以促進產業落實ESG永續轉型發展，商研院今（18）與碳中和科技聯盟協會、艾法諾公司共同舉行「合作備忘錄(MOU)簽署儀式｣。

現場由商研院董事長許添財、碳中和科技聯盟協會會長許智豪，以及艾法諾公司總經理倪孔光共同簽署，並由僑委會僑商處副處長游凱全、胡志明市台灣商會會長袁濟凡一同進行見證，未來三方將就促進台灣ESG相關領域先進與海外在地廠商交流進行一系列的相關課程合作。

商研院指出，與碳中和科技聯盟協會、艾法諾公司簽署的「合作備忘錄(MOU)」，未來合作範圍與項目包括：1. 共同規劃ESG國際證照課程（內容包括永續領袖、碳盤查、碳足跡、能源管理及CBAM歐盟碳邊境調整機制等）、2. 海外當地廠商有關ESG相關諮詢服務、3. 共同推動產業技術交流、4. 共同推動ESG(Environmental, Social, Governance)具體行動、5. 舉辦實務座談會、就業博覽會及其他活動或競賽、6. 相關專業知識之諮詢、研究與訓練、7. 相關研發能量及產業資源交流等相關議題之推動進行全方位合作。

商研院董事長許添財於開場致詞表示，商研院為我國國家級的商業服務業發展智庫；碳中和科技聯盟協會主力在推動越南台資企業實踐ESG；艾法諾公司則通過高價值服務實現幫助客戶提高全球競爭力的目標，本次透過三方的結盟合作，希冀能將ESG相關知識引入東南亞台商，促使產業全面落實ESG永續轉型。

許添財進一步指出，為落實ESG永續治理，商研院自去(2022)年宣示啟動「ESG永續推動元年」，推動自身的減碳藍圖。同時，結合國內外機構合作資源，為中小企業提供「服務業ESG解決方案」服務。

此外，更於今年8月宣布開放一站式、一條龍服務《企業碳盤查DIY服務平台》，透過訂閱整合機制與運算加乘服務的智慧化、自主化、平台化、雲端化，以省錢省事的方式進行淨零轉型的基本功—碳盤查。本次三方的合作將以院內推動ESG永續轉型方法，協助東南亞台商合作事業快速精準發展。

商研院院長王建彬致詞時表示，商研院去年宣示「服務業ESG解決方案」一條龍服務，於北中南相繼開出ESG國際證照班，另與各大專院校進行產學合作，受到市場廣大迴響。本次與碳中和科技聯盟協會、艾法諾公司攜手合作，將商研院的課程擴展至海外，特別選擇東南亞作為我們的目的地。我們深信，這次合作不僅能夠將商研院的專業能量帶到東南亞，也為台商企業注入新的活力與競爭力。我們的目標是讓學員在完成課程後，能夠回到公司，將所學知識實際導入，發揮最大效益。ESG不僅僅是一個理念，更是未來企業的發展趨勢，透過我們的專業培訓，持續提升社會責任感及環保意識，為企業提供強而有力的支援，同時也能創造更大的核心價值。

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