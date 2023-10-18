致茂預定10月31日 召開線上法說會
致茂（2360）預定10月31日召開線上法說會，由電話會議方式進行，屆時公布財報展望。致茂上半年累計每股稅後純益4.65元。公司前一次法說會上預期，下半年營運有望較上半年回溫，包含來自人工智慧（AI）與高速運算（HPC）應用需求有利致茂半導體測試設備出貨成長。
致茂2023年上半年之合併營業收入達新台幣88億元，年減6%。不過上半年營收當中合併測試事業體總營收為82億元，仍年成長2%，主要是受惠於電動車及儲能需求提升帶動量測及自動化檢測設備銷售增長。
致茂上半年累計稅後淨利為新台幣20億元，年減21%，主因去年同期處分凌華投資收益及處分固定資產予凌華之回轉利益導致去年基期較高。
致茂統計，上半年量測及自動化檢測設備營收占比73%，其次半導體 / Photonics 測試解決方案占比16%，統包方案占比4%，其餘為其他應用。
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