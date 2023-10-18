快訊

醫PO照驚不到1公分息肉竟是0期大腸癌！息肉如何成癌？權威醫教你預防

情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

鴻海科技日／黃仁勳、劉揚偉一起搭電動車登台 量產版 Model B 與物流車 Model N 亮相

致茂預定10月31日 召開線上法說會

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
致茂電子董事長黃欽明。記者陳柏亨攝影／報系資料照
致茂電子董事長黃欽明。記者陳柏亨攝影／報系資料照

致茂（2360）預定10月31日召開線上法說會，由電話會議方式進行，屆時公布財報展望。致茂上半年累計每股稅後純益4.65元。公司前一次法說會上預期，下半年營運有望較上半年回溫，包含來自人工智慧（AI）與高速運算（HPC）應用需求有利致茂半導體測試設備出貨成長。

致茂2023年上半年之合併營業收入達新台幣88億元，年減6%。不過上半年營收當中合併測試事業體總營收為82億元，仍年成長2%，主要是受惠於電動車及儲能需求提升帶動量測及自動化檢測設備銷售增長。

致茂上半年累計稅後淨利為新台幣20億元，年減21%，主因去年同期處分凌華投資收益及處分固定資產予凌華之回轉利益導致去年基期較高。

致茂統計，上半年量測及自動化檢測設備營收占比73%，其次半導體 / Photonics 測試解決方案占比16%，統包方案占比4%，其餘為其他應用。

致茂 新台幣 營收

延伸閱讀

電動車需求趨緩 鋰鎳鈷價格直直落

電動車基金 搶賺趨勢財

賴清德參訪Gogoro「一起推動電動車、非石化能源車輛」

防AI晶片規避限制輸往中國 美官員表示將訂新規

相關新聞

一家燙手山芋德國公司 為何成友達車用市場入場券？

友達花約200億台幣收購德國車用空調控制系統公司BHTC，這樁看似不划算的交易，對亟欲佈局車用市場的面板台廠，到底有何幫助？

2024年房市回溫？顏炳立新觀點：不可能的任務

戴德梁行總經理顏炳立今（18）日以「2024年房市回溫?不可能的任務!」為題，發表最新市場觀點表示，今年9月移轉棟數有回...

永康中古屋快追上新成屋 近5年大漲8成

近年台南房市熱度增溫，吸引大量建商進駐，不僅區內新案開價屢創新高，中古屋市場也全面受到帶動。東森房屋研究中心彙整實價登錄...

台南永康中古屋5年漲八成完勝新屋 房仲點3因素

東森房屋表示，伴隨台南房市交易熱度的不斷升溫，連結台南市區和南科的永康吸引了大量建商進駐，區內新案開價屢創新高，就連中古...

致茂預定10月31日 召開線上法說會

致茂（2360）預定10月31日召開線上法說會，由電話會議方式進行，屆時公布財報展望。致茂上半年累計每股稅後純益4.65...

房產專家感謝台積電清醒放棄進駐龍潭 揭房價高漲後迎悲劇結局

Sway在臉書針對台積電放棄進駐龍潭科學園區三期一事發表看法。他認為，台積電這一轉彎的政策決定「感謝台積電清醒過來」，表示炒高的房價可能反倒讓當地居民和其子孫都被趕出去，且讓當地的清淨被破壞，居民在高樓森林間被迫接受物價也跟著上漲的痛苦，實在得不償失。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。