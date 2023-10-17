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衣起愛地球 台塑三寶董座同台齊推「新機能PP纖維」

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台塑三寶董事長難得齊聚一起，為最新「台塑新機能PP纖維」站台。左起：台化董事長洪福源、廣越董事長吳朝筆、南亞董事長吳嘉昭、台塑董事長林健男。記者魏鑫陽／攝
台塑三寶董事長難得齊聚一起，為最新「台塑新機能PP纖維」站台。左起：台化董事長洪福源、廣越董事長吳朝筆、南亞董事長吳嘉昭、台塑董事長林健男。記者魏鑫陽／攝

第27屆台北紡織展（TITAS）於10月17至19日開展，台塑（1301）首次展出最新開發之「台塑新機能PP纖維」、「單一PP材質全回收耐寒服」以及運動連帽服等流行服飾，結合機能、舒適與環保，台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭以及台化董事長洪福源更是難得齊聚站台，大力推廣。

台塑董事長林健男表示，PP（聚丙烯）具有卓越的輕量性，相對棉質材料、重量輕40%，比聚酯纖維還要輕30%。因此世界首創「台塑新機能PP纖維」，成功在環保和機能性間取得平衡，並榮獲擁有50年以上歷史的德國慕尼黑國際體育用品展（ISPO）「Top product」殊榮，以及獲得多項專利。

台塑於高雄林園、寧波北侖合計年產聚丙烯塑膠（PP）102.9萬噸，除應用醫用材料、汽車材料等高附加價值產品，還包括纖維編織用料、家電器材和食品包裝膜，甚至延伸用於高端動力電池隔離膜與成衣用防水透氣膜。而隨著戶外活動和運動愈發流行，決定將技術和創新投入「台塑新機能PP纖維」服飾用料。

台塑公司指出，以環保承諾爲引，所開發出的「單一PP材質全回收耐寒服」，不僅成功地融合輕巧、保暖與防水透濕等三大機能，更兼具環保性。他補充道，因為製作PP材質纖維、布料等部件所需的加工溫度低，這表示在生產過程中釋放的碳排放量更少。據統計，每公斤PP纖維成品的碳排放量約為3.097kgCO2e，相比其它常見纖維減少40~60%，可大幅減少對氣候的不良影響。

同時，與過往服飾材料設計理念不同，「單一PP材質全回收耐寒服」從布料到透氣膜、鈕扣、拉鍊等部件，全都採用PP材質，不再混用多種塑膠、金屬，所以回收時無需一一分揀，可直接進入再生循環管道，可大大減少廢棄物產生以及人力成本、能源消耗，為傳統服飾材料帶來全新的替代方案。

台塑此次在紡織應用的革新創舉，充分展現服飾在為環保貢獻心力的同時，也能擁有高水準的多效機能，成為因應碳中和與循環經濟等挑戰的解方，並為國內紡織甚至時尚產業，開闢一條綠色永續的康莊大道，也保護我們珍愛的地球。

台塑董事長林健男（中）所穿的是「單一PP材質全回收耐寒服」，成功地融合輕巧、保暖與防水透濕等三大機能，更兼具環保性。記者魏鑫陽／攝
台塑董事長林健男（中）所穿的是「單一PP材質全回收耐寒服」，成功地融合輕巧、保暖與防水透濕等三大機能，更兼具環保性。記者魏鑫陽／攝

台塑 環保 運動

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