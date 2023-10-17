海龍離岸風電計畫1,170億元融資到位 本土融資占近四成

海龍離岸風電計畫（下稱「海龍計畫」）今（17）日舉行融資到位典禮，並宣布已達成所有條件、完成其新台幣1,170億元逾20年的綠色融資，為台灣目前最長的離岸風電融資合約。

海龍計畫董事長David Povall表示，達成融資到位是海龍一項重大的里程碑，代表離岸風電作為再生能源之可行性，也展現國際投資者共同實現目標的能力。此次融資的成功也彰顯了台灣致力於在全球再生能源市場中扮演領頭羊的決心。

此次專案融資將由16家國際和本土銀行提供，包括中國信託、台北富邦銀行、台灣人壽、富邦人壽、匯豐銀行、法國東方匯理銀行、澳盛銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行、三菱日聯銀行、德意志銀行、渣打銀行、星展銀行、韓國產業銀行、日本新生銀行以及日本國際協力銀行。

海龍離岸風電副財務長陳美如表示，這次參與海龍計畫融資有兩大本土金控共四家金融機構，分別是中國信託、台北富邦銀行、台灣人壽、富邦人壽，提供資金近四成，屬高比例，幾乎一家近百億元，單一本土金融機構所參貸之金額，可說創下參與台灣離岸風電專案融資案中最高，印證綠色金融正在台灣蓬勃發展且日趨成熟。

此外，海龍已獲得臺灣史上最高的出口信貸機構信用擔保成數，由七家出口信貸機構提供，包含：加拿大出口發展局（EDC）、日本國際協力銀行（JBIC）、日本貿易保險（NEXI）、英國出口融資署（UKEF）、澳洲出口融資局（EFA）、由挪威出口融資局（Eksfin）以及比利時出口信貸機構（Credendo – Export Credit Agency）。

海龍專案的融資和建設成本以多種貨幣計價，其中大部分以新台幣為主。為了符合股東的風險管理策略以及專案融資條款，海龍採用固定利率和長期利率避險的結合方式來管理利率風險。此外，海龍也使用外匯避險策略來應對超出融資貨幣範圍的建設成本。

海龍屬潛力場址的離岸風電開發計畫，位於台灣海峽彰化外海約45至70公里處，分為海龍2號和海龍3號兩階段風場開發，預期總裝置容量為1,022 MW。海龍2A風場適用躉購費率，並獲配300 MW的併網容量，而海龍2B和3號風場則於2018年參與台灣首次競價，獲配744 MW併網容量。隨後，海龍於2022年為其競價風場簽署了744 MW的企業購電協議。本計畫已取得所有環評核准以及主要工作許可，並已開始進行關鍵零組件之早期施工和製造工作。預計將於2025以及2026年完成施工並達成全面商轉。

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