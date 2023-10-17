微風信義區三前迎史上最大幅度改裝潮 周年慶業績挑戰30億元

微風信義、松高和南山店周年慶將於10月19日到11月6日登場，三館檔期目標30億元，年增10%；微風信義區三館今年疫後卯盡全力，迎來周年慶前史上最大幅度改裝潮，有超過50個新品牌進駐，由於全年三館去年營收130億元，今年有望挑戰超過140億元，坐穩信義區百貨二哥位置。

經歷疫情，微風信義區三館轉型定位，松高走向品牌旗艦大店；信義主打精品男裝最強；南山改變最大，開幕時與日本atre合資，但今年底atre將撤，要針對Z世代（1997年起到現在出生的人）年輕富二代推潮流時尚的獨家商品，並降低餐飲比例至30%。

微風信義區三館今年周年慶目標挑戰30億元，成長10%，其中微風信義店要達20億元、南山店8億元、松高店2億元。

微風信義、微風松高、微風南山在周年慶前共計引進超過50個新櫃，各館風格定位更加明確。

微風信義有信義區獨家Van Cleef & Arpels珠寶花園香氛，以及微風董娘孫芸芸代言的香水品牌，也是台灣獨家品牌的Molton Brown等等。除了新品牌之外，信義店周年慶特別推出百萬等級鱷魚皮包，Van Cleef & Arpels也推出1.2億元的珠寶。

微風南山進駐多個全台獨家如紀梵希（GIVENCHY）、Philipp Plein、AMIRI等國際品牌，10月底海底撈全新概念店將開幕。

微風松高改裝，各大旗艦店皆已到位，包括信義區首家宜得利家居、Lululemon旗艦店、H&M、JORDAN、無印良品旗艦店，莫凡彼Mövenpick Café信義區獨家門市也將於11月將登場，預估表現與去年同期相比相信會有成長。

微風主管表示，信義店精品和精品男裝最強，Dior男裝為全台業績最高。南山一樣有精品，主打潮流時尚，鎖定Z世代的年輕富二代，餐飲業績佔比原先最高達40%，近年來逐步調整，提升精品占比，目前餐飲占比30%。松高店走向就是各大旗艦店。 微風信義外觀。記者何秀玲／攝影

商品推薦