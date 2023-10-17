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最大離岸風電計畫1170億融資到位 本土金融機構占4成

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
海龍離岸風電計畫今舉行融資到位典禮，完成1170億元超過20年的綠色融資。記者柳名耕／攝影
海龍離岸風電計畫今舉行融資到位典禮，完成1170億元超過20年的綠色融資。記者柳名耕／攝影

目前台灣最大的單一風場海龍離岸風電計畫，日前因聯貸案卡關今舉行融資到位典禮，宣布達成所有條件，完成1170億元超過20年的綠色融資，為目前台灣最長的離岸風電融資合約，預計在2025、2026年完成施工併網商轉。

海龍計畫董事長David Povall指出，融資到位對海龍而言是相當重大的成就，凸顯離岸風電作為再生能源的可行性，此次融資成功也凸顯台灣在全球再生能源市場中扮演領頭羊的決心。

本次專案融資有16間國際、本土銀行，包括中信銀、富邦銀、台灣人壽、富邦人壽、匯豐銀、法國東方匯理銀行、澳盛銀行、三井住友、瑞穗銀行、三菱日聯銀行、德意志銀行、渣打銀行、星展銀行、韓國產業銀行、日本新生銀行以及日本國際協力銀行。

David Povall表示，融資金額部分外資及本土比例為6比4，是目前單一本土金融機構參與台灣離岸風電融資案中金額最高，換言之本土4間銀行、人壽拿出約400億元參與融資。

同時海龍也獲得史上最高的出口信貸機構信用擔保成數，由加拿大出口發展局、日本國際協力銀行、日本貿易保險、英國出口融資署、澳洲出口融資局挪威出口融資局以及比利時出口信貸機構提供擔保。

目前海龍離岸風電計畫位在彰化外海約45至70公里處，分為海龍2號、3號2階段風場開發，預期總裝置容量為1022MW，其中海龍2A風場適用躉購費率獲配300MW的併網容量；海龍2B及3號風場獲配744MW併網容量，在2022年就簽署企業購電協議，目前計畫已經取得所有環評及工作許可，預計2025、2026年完成施工全面商轉。

離岸風電 日本

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