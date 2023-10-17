雙北市中古屋交易熱區曝 淡水2字頭房價最受購屋族青睞

淡水區今年前8個月屋齡5年以上的中古屋交易高達1792件，成為雙北地區中古屋市場的交易王。圖／永慶房產集團提供

永慶房產集團統計實價登錄，盤點雙北地區屋齡超過5年的中古屋交易，篩選出熱銷的十大區域，新北市淡水區以交易量1792件奪冠，若以雙北市交易熱區的分布來看，新北市搶下7個席次，台北市僅中山區、內湖區與大安區3個行政區上榜。

觀察雙北市十大中古屋交易熱區發現，新北市淡水區以交易量1792件位居第一，也是榜單中單價最低的行政區，平均26.9萬元的單價即可入主，吸引許多首購、小資族入場，熱門交易路段包括北新路、學府路以及淡金路一帶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水區除了擁有完整的生活機能、以及紅線捷運優勢，實惠的2字頭房價，讓淡水區近幾年來房市相當暢旺。未來隨著淡江大橋、淡北道路等建設陸續到位，未來往返台北市中心將更加便利，也有望使當地房市持續蓬勃發展。

除了淡水區，同樣低單價的區域還有新北市汐止區，平均單價僅需34.8萬元。

陳金萍表示，汐止區緊鄰台北市南港區與內湖區，但在比價效應下，汐止區房價相對親民許多，磁吸不少在內科或南港經貿園區工作的上班族移居。

她表示，新北市政府積極打造大汐止經貿園區與汐止科技園區，以及捷運汐東線也終於通過行政院核定，將改善汐止交通，都讓當地房市需求獲得支撐，中古屋熱門交易路段主要集中於康寧街、福德一路、大同路二段等，以及火車站周邊。

觀察十大中古屋交易熱區中，傳統新北蛋黃區仍受到購屋族群青睞，板橋區、中和區分別以1504件、1501件緊追在淡水區之後。

陳金萍分析，板橋區是新北市最精華的區域，不僅新北市府坐落於此，板橋站更坐擁三鐵共構，新板特區、江翠北側重劃區等新興開發區建設，加上江翠、新埔、府中等成熟商圈，生活機能與交通機能都相當成熟，購屋需求穩定，房市相對有所支撐。

中和區作為新北市人口最密集的區域之一，由於發展較早，各生活圈及捷運商圈機能完備，捷運、公車網絡也四通八達，加上4字頭房價，相對台北市中心來得容易入手，吸引不少首購族進場。

台北市方面，有3區上榜，包括中山區、內湖區與大安區。其中大安區以96.9萬元的平均單價擠進雙北中古屋交易量第十名，顯見大安區的區域優勢魅力不減。

陳金萍表示，大安區作為台北市蛋黃區中的蛋黃區，不僅居住環境良好、交通便利、綠地豐富，更是台北市重要的文教和商業中心，雖然住宅平均單價直逼百萬，依然吸引許多民眾置產入主。

中山區除了擁有交通和生活機能的優勢外，該區域住宅產品多元齊全，從套房到4房物件應有盡有，能滿足不同購屋族的需求，房市表現一直是前段班；至於內湖區則是擁有內湖科技園區，商業發展熱絡，加上居住環境清幽，吸引不少在內科上班或喜好離城不離塵的自住民眾入住。

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