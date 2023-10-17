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雙北中古屋交易熱區曝 這兩區只要2、3字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
淡水房市示意圖。圖／永慶房產集提供
淡水房市示意圖。圖／永慶房產集提供

永慶房產集團根據實價登錄，統計今年雙北地區屋齡超過5年中古屋熱銷的十大區域，新北市淡水區以交易量1,792件奪冠，若看雙北市交易熱區的分布，新北市搶下7個席次，台北市僅中山區、內湖區與大安區3個行政區上榜。

觀察雙北市十大中古屋交易熱區發現，新北市淡水區以交易量1,792件位居第一，也是榜單中單價最低的行政區，平均單價26.9萬元，吸引首購、小資族入場，熱門交易路段包括北新路、學府路以及淡金路一帶。

除了淡水區，同樣低單價的區域還有新北市汐止區，平均單價僅需34.8萬元，交易量也1,152件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，汐止區緊鄰台北市南港區與內湖區，比價效應下，汐止區房價相對親民許多，磁吸不少在內科或南港經貿園區工作的上班族移居。

她表示，新北市政府積極打造大汐止經貿園區與汐止科技園區，捷運汐東線也通過行政院核定，將改善汐止交通，都讓當地房市需求獲得支撐。中古屋熱門交易路段主要集中於康寧街、福德一路、大同路二段等，以及火車站周邊。

觀察十大中古屋交易熱區中，傳統新北蛋黃區仍受到購屋族群青睞，板橋區、中和區分別以1,504件、1,501件分居二三名。

台北市在此次統計中台北市有3區上榜，包括中山區、內湖區與大安區。其中大安區以96.9萬元的平均單價擠進雙北中古屋交易量第十名，顯見大安區的區域優勢魅力不減。

陳金萍表示，大安區為台北市蛋黃區中的蛋黃區，雖然住宅平均單價直逼百萬，依然吸引許多民眾置產入主。中山區除區域住宅產品多元齊全，從套房到4房物件應有盡有，能滿足不同購屋族的需求，房市表現一直是前段班。

至於內湖區則是擁有內湖科技園區，商業發展熱絡，加上居住環境清幽，吸引不少在內科上班或喜好離城不離塵的自住民眾入住。

汐止街景圖。圖／記者游智文攝影
汐止街景圖。圖／記者游智文攝影
雙北十大中古屋熱銷行政區。資料來源／永慶房產集團
雙北十大中古屋熱銷行政區。資料來源／永慶房產集團

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