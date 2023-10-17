高雄陸橋拆掉房價全翻漲、最強漲9成 11月要拆「這座」

高雄市因應鐵路地下化將道路平面化，陸續已拆除包括大順陸橋、中博高架橋、自強陸橋等多座位於市區的陸橋與地下道填平，九如陸橋也即將在11月底拆除，預計2026年完工通車。

根據台灣房屋集團統計，包括大順陸橋、中博高架橋、自強陸橋、中華地下道及自立陸橋，這五座具指標性已改建為平面道路的陸橋及地下道周邊房價變化，對比2018年改建前，今年周邊房價全面翻漲，平均房價更從1字頭，全面站上2字頭，複製過往經驗，未來九如陸橋拆除通車後，周邊房價也可望迎來紅利。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，已完工通車的五大陸橋及地下道，隨著陸橋拆除與地下道填平，除了道路平面化提升交通順暢度與便利性，原本受橋墩隔阻的巷道，也能連通至主要道路，有利提升周邊住宅價值性。

當中影響最大的，就是緊鄰橋墩與地下道兩側的住宅，受橋墩隔阻了數十年，終於重見天日，一樓店面商業效益也連帶起死回生。且鐵路地下化開闢了綠廊道公園，亦為生活圈增加綠化與休閒空間，大幅優化整體生活環境品質。未來九如陸橋拆除後，將縫合兩側道路平面化，交通與景觀優化，有利帶動鼓山內惟社區與中都生活圈發展效益。

觀察五座陸橋及地下道周邊近年房價漲幅，又以大順三路上的大順陸橋一馬當先，每坪房價從2018年的13.4萬元，今年攀升至25.9萬元，漲幅高達92.7%，其次為橫跨高雄車站的中博高架橋，距離2021年4月完工通車才兩年時間，房價已上揚約3成。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，漲幅最高的大順陸橋，是連結三民區和苓雅區的重要道路之一，該區段屬於科工館生活圈，為剛性需求旺盛的優質生活圈，陸橋功成身退後，道路平面化改善用路人便利性。

此外受惠鐵路地下化，新增設了台鐵科工館站，2023年底接續迎來輕軌科工館站通車，環狀路網往北可串連至凹子底、巨蛋生活圈，往南可連接至文化中心、夢時代商圈，雙軌機能加持下，大幅擴大整體生活圈機能，同時受惠新案進駐，更有力拉抬區域房價上揚。

楊秉瑞說，原本大順陸橋旁的大樓並不多且屋齡偏高，使新大樓頗具稀有性，更有創價優勢，如台鐵科工館站旁的新案「森青道」，坐擁綠廊道景觀第一排，成交均價站穩3字頭，最高成交單價達48.4萬元。

受新案助攻，中古房價連帶補漲，以屋齡27年的「科學家大廈」，同樣高樓層，2022年每坪成交單價18.8萬，相比2016年的每坪16.5萬元，上漲約1成，屋齡較輕的18年大樓「高博館」，2018年平均成交單價17.1萬元，今年每坪均價來到27.6萬元，漲幅約6成，表現著實亮眼。

資料來源／台灣房屋

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