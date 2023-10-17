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衛福部闢謠護高端！網大酸「私人企業政府幫澄清」：突顯出多麼沒競爭力

聯合新聞網／ 綜合報導
衛福部闢謠，強調「高端沒有做第三期臨床試驗」是假消息。圖擷自衛福部
衛福部闢謠，強調「高端沒有做第三期臨床試驗」是假消息。圖擷自衛福部

衛福部11日發布闢謠訊息，直指「高端流感疫苗沒有做第三期臨床試驗」是假消息PTT網友熱議，有人傻眼表示「私人企業都有政府幫忙澄清，好幸福」，還有人說，「私人企業還要政府干預澄清保護，突顯沒有競爭力，不看好」。

衛福部食品藥物管理署在官網發布闢謠訊息指出，「高端四價流感疫苗」（衛部菌疫製字第000151號）查驗登記時已檢附製程管制、藥毒理、韓國執行第一/二、三期，及我國執行第三期臨床試驗之資料，相關試驗報告經食藥署審查通過，網傳「高端流感疫苗沒有做第三期臨床試驗」是假消息。

一名網友在PTT轉發此消息，其他網友紛紛留言「笑死，政府幫私人企業大外宣」、「私人企業都有政府幫忙澄清，好幸福」、「國光新聞怎麼也不澄清」、「食藥署怎麼這麼好心」、「我大高端說是就是，你各位少貧嘴，再吵就開記者會」、「這規格待遇，看來高端已成國營事業了」、「高端疫苗沒有通過三期試驗這算是真的吧？買進」。

還有人留言「上市公司要澄清不是自己澄清嗎？我不懂造謠卻是政府澄清的概念是啥」、「可不可以做點正事」、「每次都是這種沒看過的假消息，只能說政府消息很靈通」、「台灣國藥」、「澄清這種沒人聽過的消息，特別有效率」、「沒人打嗎？不然幹嘛急著澄清」、「投資人連真假消息都不會辨認活該當韭菜」。

不過也也人留言「為什麼澄清假消息叫大外宣？」、「不信就去打科興，整天在那帶風向。高端沒用？全世界打高端最多就台灣人，沒用的話台灣死亡人數還可以這麼低？所以你們是說天佑台灣嗎？」

高端疫苗 假消息 PTT 衛福部 食藥署

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