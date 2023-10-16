快訊

7人任點吃到飽…上124份小菜「剩一大半」 店家心痛籲惜食

「周處」疑涉抄襲風波 錢人豪放話：絕對有實質證據

乘客給的「一張條紙」！ 計程車司機始終留著：提醒自己別對人性失望

房子滯銷卻反而要加價賣？ 專家點2原因：出在台灣人「這習性」

聯合新聞網／ Lin's竹北房產筆記
買房示意圖。本報資料照片
買房示意圖。本報資料照片

賣不掉加價賣？

坊間常有個調侃的語句：「賣不掉就加價賣」。也曾聽買方說：「這間房子去年屋主才開多少，怎麼今年漲價了？賣不好，不是應該要降價嗎？」。

大家看到的是結果（屋主調漲了）。若要探究其背後動機，我觀察可能由兩種原因所致：

1.時空背景不同

去年屋主價格賣得比較低，可能因為屋主當下有迫切資金需求（例如：有看到喜歡的房子，欲趕緊賣掉，把資金轉過去）。但現在沒有資金急迫性了，那就不急、慢慢賣，故把售價調整成合理的位階。

或是，區域一直有新建案推出，新建案價格不斷攀高，進而增進屋主的信心。屋主認為他只是跟著區域行情調整，並沒有很過份。

2.台灣人愛砍價

時至今日，即便實價登錄交易資訊已日趨透明且完整，但台灣人買房愛砍價的習性依然存在。

若價格太高，一定砍！但有時即便買方心裡也認同屋主的價格並不貴、非常行情了，但仍會想嘗試砍價、即便討個便宜20~30萬也開心

有鑑於此，把售價調高讓買方砍，則變成是屋主對應的策略。覺得砍個10%還不滿足？嗯，沒關係，那就調高價格，讓你砍個15%吧

◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

新建案 漲價 台灣人

延伸閱讀

華航（2610）、長榮航（2618）前三季營收創高！股價起飛的三大關鍵是？

0056配息1.2元該買進嗎？ 專家幫你算出便宜、合理、昂貴股價是多少

00934「月配息ETF」明年才發股息又沒收益平準金！ 專家：免擔心會在淨值裡面

乘客給的「一張條紙」！ 計程車司機始終留著：隨時提醒自己別對人性感到失望

相關新聞

房子滯銷卻反而要加價賣？ 專家點2原因：出在台灣人「這習性」

坊間常有個調侃的語句：「賣不掉就加價賣」。也曾聽買方說：「這間房子去年屋主才開多少，怎麼今年漲價了？賣不好，不是應該要降價嗎？」。

裕隆城旁赫見「天堂與地獄」 去年賣屋賠1500萬、今賺1620萬

實價揭露，新店指標豪宅「寶徠花園」，去年頂樓戶轉手慘賠1,517萬元，但今年中高樓層戶鄰居轉手，帳面獲利1,620萬元。...

北市這裡公寓交易最熱 一年371件、天天都成交

永慶房產集團統計近一年台北市公寓和大樓實價資料，中山區大樓住宅一年內成交1,013筆，勇奪北市大樓住宅的買氣王；公寓則以...

三大族群進軍台東房市 新屋成交單價上3字頭

最近幾年台東地區房市熱度明顯上升，東森房屋主示，根據內政部資料，今年第2季台東縣平均單價約為19.1萬元，相較於2021...

鄭文燦出席世客博閉幕典禮 展期累計1,100萬人次觀展

行政院副院長鄭文燦15日晚間陪同副總統賴清德出席「2023世界客家博覽會」閉幕典禮時表示，世界客家博覽會短短66日的展期...

北市嚴查預售屋換約炒作 查七案有一案未依規定申報備查

因應平均地權新制於今年7月1日全面施行，台北市地政局在928預售屋推案檔期，聯合財政部台北國稅局、法務局消費者保護官及建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。