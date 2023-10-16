房子滯銷卻反而要加價賣？ 專家點2原因：出在台灣人「這習性」

賣不掉加價賣？

坊間常有個調侃的語句：「賣不掉就加價賣」。也曾聽買方說：「這間房子去年屋主才開多少，怎麼今年漲價了？賣不好，不是應該要降價嗎？」。

大家看到的是結果（屋主調漲了）。若要探究其背後動機，我觀察可能由兩種原因所致：

1.時空背景不同

去年屋主價格賣得比較低，可能因為屋主當下有迫切資金需求（例如：有看到喜歡的房子，欲趕緊賣掉，把資金轉過去）。但現在沒有資金急迫性了，那就不急、慢慢賣，故把售價調整成合理的位階。

或是，區域一直有新建案推出，新建案價格不斷攀高，進而增進屋主的信心。屋主認為他只是跟著區域行情調整，並沒有很過份。

2.台灣人愛砍價

時至今日，即便實價登錄交易資訊已日趨透明且完整，但台灣人買房愛砍價的習性依然存在。

若價格太高，一定砍！但有時即便買方心裡也認同屋主的價格並不貴、非常行情了，但仍會想嘗試砍價、即便討個便宜20~30萬也開心。

有鑑於此，把售價調高讓買方砍，則變成是屋主對應的策略。覺得砍個10%還不滿足？嗯，沒關係，那就調高價格，讓你砍個15%吧。

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