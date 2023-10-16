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2023台北十大最貴宅 這案擠下信義聯勤排第一

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
國賓皇琚預售案。記者游智文／攝影
國賓皇琚預售案。記者游智文／攝影

台灣房屋統計實價資料，截至目前為止，今年台北豪宅單價前十名，由國泰建設都更改建的「敦南霖園」，高樓層成交單價282.1萬元奪冠，不再是 OneParkTaipei 元利信義聯勤。

至於連3年蟬聯全台最貴的成屋豪宅元利信義聯勤，6月高樓層成交單價約277萬元，總價約4.23億元。排名第二。

第三名是植物園第一排「松濤苑」，中低樓層成交兩戶單價250萬元，也是社區地板價，顯示建商對價格的堅持。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前台北2023年的前十名預售與成屋豪宅，單價都站上200萬元以上，且十大豪宅當中，有一半是都更危老改建的個案，顯示近年台北積極進行舊樓改建，精華地段、基地面積大的標的，讓開發商選擇規劃豪宅等級的預售案。

截至目前為止，今年的十大豪宅當中，改建預售案「敦南霖園」、「勤美璞真城仰」、「永陞信義安和案」、「國賓皇琚」等都進入榜單，而這四宗預售豪宅案，均為老屋改建案例，前三者屬於都更案，國賓案則是危老案，四案的高樓層單價落在217~282萬元之間，成交坪數都在120坪以上。

值得一提的是，首次進入榜單中的預售豪宅「勤美璞真城仰」，目前為止最高單價為高樓層戶別，8月交易單價222.9萬元、總價約2.17億元。

張旭嵐指出，該案前身是慶城福華大樓，基地位在慶城街上，緊鄰文華苑，也是少數基地破千坪的市中心新案，且該案附近有敦化北路林蔭大道、松基公園、松山機場等，吸引高端豪客的目光，目前實價登錄已揭露6筆交易，單價落在208.2~222.9萬元。

至於前十大的成屋豪宅中，屋齡都在11年以下，進入榜單的社區包括「OneParkTaipei元利信義聯勤」、「松濤苑」、「潤泰敦峰」、「琢白」、「仁愛吾彊」，總價都在2.2億元以上，甚至不乏無貸款購入的案例。

張旭嵐指出，雖然央行近年實行信用管制措施，限縮高價住宅僅能貸款4成，但是對富豪影響不大，市場仍不乏頂級豪宅以現金交易的案例，對富豪來說，這些超級豪宅除了物業管理公司提供頂級服務，還能單獨使用電梯，不被鄰居干擾之外，對於進出入都嚴格控管，讓注重隱私的富豪能享有寧靜的居住空間。

第一建經研究中心副理張菱育指出，今年七月《平均地權條例》新制正式上路，不少預售交易趕在新制上路前完成，不僅能保有未來換約的機會，也能不受私法人購置住宅採許可制的限制，而新制實施後，接下來的豪宅市場，將回歸自住剛性需求，買家身分也將從法人轉向自然人為主。

信義聯勤。圖／台灣房屋提供
信義聯勤。圖／台灣房屋提供
2023台北十大豪宅。資料來源／台灣房屋提供
2023台北十大豪宅。資料來源／台灣房屋提供

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