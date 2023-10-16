輕機能飲品領頭羊 大江生活新品搶攻睡眠市場

大江生醫（8436）旗下子公司大江生活自日本引進熱銷的助眠飲品，瞬間銷售突破30萬瓶，意外凸顯台灣民眾對改善睡眠品質的迫切需求。這款廣受日本喜愛的助眠輕機能飲品成功上市，同步顯示睡眠品質已逐漸成為現代台灣人關切的重要話題，大江生活總經理張睿邗表示，消費者需求能夠反映台灣社會議題。

大江生活推出新輕機能飲品與全家超商合作，已於6月底上市並由全家便利商店全台獨家販售，開賣迄今銷售成績亮眼。除積極開發新品之外，大江生活疫後積極佈局海外市場，計畫往海外通路持續拓展，以加入並改善消費者生活為首要目標，用全新角度將保健機能訴求飲品化，此次為大江生活首度以輕機能飲品打入睡眠市場，未來將有更多新產品上通路，年底也將推出寵物保健零食，持續開發全球藍海商機，帶給消費者全新體驗。

大江生活表示，由日本提倡的全新輕機能飲料市場正快速成長，反映出民眾對健康的持續關切，特別是對睡眠品質的高度重視。現代生活節奏快，壓力大，已成為睡眠問題的主要原因。因此，現代人正在積極尋求各種方法來改善夜晚休息。輕機能產品在日本已贏得廣泛市場接受和熱烈迴響，這種以改善生活為目標的消費習慣也成功推動了日本市場的增長。

大江生活積極導入這種全新類型的產品，以滿足台灣民眾對生活品質需求的不斷增長。輕機能產品的獨特之處在於它們將各種保健或功能性專利原料與生活用品相結合，並以親民的價格在便利商店輕鬆取得，這使其逐漸成為民眾改善生活的選擇之一。

張睿邗指出，當全新類型的輕機能日用品進入台灣市場時，通常需要時間來與消費者建立溝通，因此助眠飲品的銷售表現實屬罕見。輕機能日用品市場的發展往往取決於消費者需求，當某類產品的銷售大幅增長時，這反映出消費者當前關注的核心問題。根據銷售數據來看，睡眠問題似乎已成為台灣全體民眾共同關心和改善的議題。

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