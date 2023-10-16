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油價漲 需求增…業者：便宜機票回不去了

聯合報／ 記者黃淑惠／台北報導

想等明年出國降價的民眾恐要失望了。觀光業者說，首先，疫情後全球旅運復甦和民眾渴望出國旅遊的基調不變，旅行社明年的機票合作議價空間小；其次，華航、長榮航、星宇航及台灣虎航認為航空客運市場需求仍暢旺，持續增班，油價高漲、需求增加，低票價「回不去了」。

雄獅、鳳凰等知名旅行社業者，近期開始規畫明年的營運策略。不少業者表示，航空公司對明年機票價格都「很硬」，雖然淡、旺季價格略有差異，但平均下來較今年上漲，顯示市場需求很旺。

雄獅旅遊董事總經理黃信川指出，明年第一季目前的訂位情況非常好，例如明年元月的滑雪團已有千人報名，也有不少旅客或獎旅團已在規畫明年四月的賞櫻及暑假等，預約旅遊已成為常態。

華航分析，疫情後全球旅運復甦和渴望出遊的情緒高漲，出國旅遊會好到二○二五年，明年需求仍往上走，整體成長幅度會較今年放緩，北美線的成長需求大，明年各大重點航點全面增班；其次，評估市場變化開航需求量大航點如西雅圖等，就市況推估，明年的機票價格沒有降價空間。

長榮航表示，疫後被壓抑三年的求學、探親、商務飛行才剛開始，對明年展望還是很有信心，出門人多了，長榮航積極增加班次，尤其北美市場是重中之重；長榮航歐洲航線去年開航米蘭、慕尼黑並在今年增班，歐洲已達每周卅二班，超越疫情前規模。

出國旅遊 長榮 疫情

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