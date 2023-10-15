經濟選書／時勢造英雄 邱吉爾與命運同行

「受任於敗軍之際、奉命於危難之間」，邱吉爾晚年得志65歲當上首相，這時他的命運就正式與大英帝國連結在一起。

古人說「大事難事看擔當、順境逆境看襟度、臨喜臨怒看涵養、群行群止看識見」，邱吉爾的擔當、襟度與識見，質疑的人不會多；但他的涵養則極具爭議性--他以脾氣壞出名，甚至還有躁鬱症傾向；但他卻每每都能從高壓的負面事件中，找到正向反應的支撐點，使他擺脫情緒的綁架，扮演好國家領導人的角色。這是邱吉爾之所以令人佩服的人格特質與心理素質。

俗話說「當局者迷、旁觀者清」；但現實世界許多複雜的決策，旁觀者看到的通常都只是浮現在表面，想當然耳的熱鬧；至於隱藏在混沌表象背後的事理脈絡與因緣成果的真相，除非操盤者本人「誠實」地現身說法，否則往往難被揭露。面對這種「當局者清、旁觀者迷」的可能困境，本書作者幸運的地方是：有關邱吉爾的各種第一人稱、第三人稱的資訊非常豐富，所以只要當事人具備充分的專業訓練以及鍥而不捨的努力，要「復盤」還原一幕幕歷史場景是有可能做到的；而有這樣的作者為自己寫出這種品質的傳記，如果邱吉爾地下有知，也應該為自己感到幸運。

曾國藩說「本事是逼出來的」，意思是：再有才能的人，如果不將他投入無所逃避的艱困問題情境當中，那些經傳頌而成為經典或傳奇的精彩決策是做不出來的。邱吉爾在1940年5月10日被英皇告知要其出任首相；但就在同一天德軍閃擊比利時，發動侵法戰役；於是上任的頭一個半月，邱吉爾面對的就是一個兵荒馬亂、骨牌連倒、四面楚歌、手忙腳亂的空前危機狀態…兵臨城下之際，才接掌帥印、披掛上陣的邱吉爾，面對這些撲面而來的連串問題，不容他有任何猶豫的時間，他必須立即理清它們的頭緒、籌謀對策、採取行動…。

「時代考驗青年、青年創造時代」曾經是鼓舞台灣1970~80年代年輕人的勵志口號；這一口號其實在「究竟是時勢造英雄，還是英雄造時勢」這個問題上選了邊，站上「時勢造英雄」的隊。邱吉爾的故事也為「時勢造英雄」提供了最好的佐證：時勢給了邱吉爾試煉的機會，而邱吉爾也把握了這個機會，成功創造了他那個時代的歷史。

不過，邱吉爾之所以能夠成為「在對的時間，做出對的事的那個對的人」，我們還可用「英雄要有用武之地」與「機會只留給準備好的人」這兩句俗話來理解，因為這兩句話連結起來的意思就是「要成為能夠創造時勢的英雄，就必須在時勢到來前就把自己先準備好」。羅伯茨所寫的這本邱吉爾傳記，以「準備」與「試煉」為名，分為上下兩部，恰好反映出與上述完全相同的觀點。（摘自《邱吉爾—與命運同行》，聯經出版）

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