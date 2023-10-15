薪資待遇福利優 北市就服千餘缺展臂歡迎您求職

為迎接下半年度聖誕、元旦、農曆春節的消費旺季，各大企業搶得先機提前部署人力。台北市就業服務處10月16日至10月20日邀集20家國內知名廠商，提供1,155個工作機會，包括醫療長照、餐飲旅宿、休閒娛樂、門市零售等，歡迎社會新鮮人、求職、轉職、中高齡及二度就業需求的民眾，親臨臺北市各就業服務站參加現場徵才活動。

這次徵才廠商有台北市立聯合醫院中興院區、老爺居家、老五老居家、幸福時光居家、和億生活(添好運)、剛剛(GUMGUM雞翅酒吧)、老優雅餐飲、乾杯、麥當勞、星巴克、六角國際(日出茶太、英格莉莉)、漢記(朱記餡餅粥)、台北君悅酒店、晶華酒店(礁溪晶泉丰旅、捷絲旅)、敦謙(雀客旅館)、錢櫃、星聚點、金興發、全家便利商店及統康生活(惠康百貨)，共計20家企業。

勞動局長高寶華表示，台北市立聯合醫院中興院區本週擴大徵才，釋出月薪近49K之護理人員30名，月薪37K之照顧服務員10名，以及月薪34K之病房助理19名，另有夜班費及各項獎勵津貼，19日在艋舺站及20日在西門站現場面試！居家長照部分，幸福時光居服員月薪上看50K，老五老居服員42K，老爺居家照服員時薪可達440元，竭誠歡迎有護理師及照顧服務員證書的您前來應徵。

這次「疫後改善缺工擴大就業方案」之餐飲旅宿廠商共11家，職缺高達257個，民眾經就服站專案推介錄用，將額外給予最長12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6,000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5,000元）。其中「剛剛」內外場38K(考核過後上看55K)；「星聚點」內場廚務夜班42K、日班36K；「錢櫃」正職中班41.5K、夜班36.5K；「老優雅」外場服務員40K、廚房助手38K；「六角國際」英格莉莉門市38K、日出茶太正職36K；「乾杯」正職店員36.5K、兼職時薪260元；「星巴克」儲備幹部36K；「添好運」外場服務／學徒／洗碗員35K；「麥當勞」計時人員時薪177元起；「雀客旅館」房務員36K、「台北君悅酒店」公共清潔32K。對上述職缺有意願的求職、轉職朋友，務必把握此順利就業領獎勵的好機會。

這次餐飲業高薪職缺首推曾榮獲米其林一星肯定的港式「添好運」，有餐飲幹部管理經驗者可挑戰(儲備)店經理高薪61K、店副理52K及襄理44K，內場方面可從學徒、初級廚師一路晉升至二級廚師，薪資由35K升至53K，腳踏實地將可成為未來米其林獨當一面的廚師！「朱記餡餅粥」儲備店長41K；此外，在旅宿業方面，「雀客旅館」大夜櫃檯／餐廳廚助40K；「晶華酒店」所有職缺皆可達35K，另有夜班加給，喜愛與人相處及服務的朋友千萬別錯過。

門市零售部分，廠商釋出多個正職、兼職及晚班的工作機會，其中「金興發」襄理(副店長)35K；「全家」儲備幹部33K起，相當適合欲於鄰近區域快速上工或有打工需求的求職民眾踴躍參加面試。

就服處強調，本週現場徵才活動地點，10月16日在景美站舉辦，17日在內湖站、南港東明站、北投站舉辦，19日在北投站、信義站、艋舺站、西門站、南港東明站舉辦，20日在北投站、西門站、景美站舉辦，上述活動時間皆為下午2至4時。

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