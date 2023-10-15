台塑輔導農漁業 繳佳績

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導
「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」今年邁入第九年，漁業署署長張致盛、台塑企業總管理處安全衛生環保中心副總黃溢銓及麥寮管理部協理蔡建樑等人到場參加。台塑企業／提供
「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」今年邁入第九年，漁業署署長張致盛、台塑企業總管理處安全衛生環保中心副總黃溢銓及麥寮管理部協理蔡建樑等人到場參加。台塑企業／提供

台塑企業與雲林區漁會昨（14）日舉辦「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」，今年已邁入第九年，農業部漁業署署長張致盛、台塑企業總管理處安全衛生環保中心副總黃溢銓、麥寮管理部協理蔡建樑等都到場參加，與雲林區漁會共同推廣雲林文蛤等農漁產。

蔡建樑致詞時表示，雲林縣文蛤養殖面積超過3,300公頃，年產量達3.1萬噸，占全國產量六成以上，是國內文蛤最重要產地，不過近年受氣候遽變影響，文蛤養殖挑戰更為困難。

為助漁民度過挑戰，台塑企業延聘高雄科技大學、朝陽科技大學等專家學者組成農漁業輔導團隊，提供科學化養殖技術，協助業者提高銷量。這幾年與漁民共同努力後，已經有顯著成效，不僅育成期縮短，品質也逐年提升，因此每年舉辦文蛤節活動，希望鼓勵民眾多多選購文蛤。

台塑企業農漁業輔導團隊也在會場與當地農漁民共同展示輔導成果，且由高雄科技大學及朝陽科技大學的專家在現場與農漁民互動，希望透過扶植產業永續經營的方式，與地方共存共榮。

台塑 漁民 農業

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