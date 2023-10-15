台塑輔導農漁業 繳佳績

台塑企業與雲林區漁會昨（14）日舉辦「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」，今年已邁入第九年，農業部漁業署署長張致盛、台塑企業總管理處安全衛生環保中心副總黃溢銓、麥寮管理部協理蔡建樑等都到場參加，與雲林區漁會共同推廣雲林文蛤等農漁產。

蔡建樑致詞時表示，雲林縣文蛤養殖面積超過3,300公頃，年產量達3.1萬噸，占全國產量六成以上，是國內文蛤最重要產地，不過近年受氣候遽變影響，文蛤養殖挑戰更為困難。

為助漁民度過挑戰，台塑企業延聘高雄科技大學、朝陽科技大學等專家學者組成農漁業輔導團隊，提供科學化養殖技術，協助業者提高銷量。這幾年與漁民共同努力後，已經有顯著成效，不僅育成期縮短，品質也逐年提升，因此每年舉辦文蛤節活動，希望鼓勵民眾多多選購文蛤。

台塑企業農漁業輔導團隊也在會場與當地農漁民共同展示輔導成果，且由高雄科技大學及朝陽科技大學的專家在現場與農漁民互動，希望透過扶植產業永續經營的方式，與地方共存共榮。

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