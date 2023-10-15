台北紡織展17日登場 400業者秀新技術
第27屆台北紡織展（TITAS）本周登場（17至19日），順應現行產業發展趨勢及消費走向，今年將以「永續環保、機能應用、智慧製造」為三大主題，共有全球400家業者、超過1,000個攤位參展。
紡拓會表示，今年台北紡織展聚焦在「永續環保、機能應用、智慧製造」三大主題，將展出各式高新技術和永續環保兼具機能的紡織品，並整合紡織業者與紡織機械及縫製設備業者一起展出，打造成為紡織產業上下整合的交流平臺，協助國內業者開拓國際市場，推動台灣邁向亞洲高階紡織品製造及研發中心。
今年遠東新所展出的FENC®TOPGREEN® BIO3，從自然元素中汲取靈感，特殊3D織造與配紗巧思設計，創造海洋在陽光下流動的效果，結合廢氣回收聚酯，以針織創新、永續概念、與美學兼具的「綠時尚」設計，獲得德國紅點設計「Product Design Winner」大獎。
遠東新世紀表示，相信永續發展不是妥協，而是不斷推動我們創新研發的動力。透過環保新素材、能源節省、廢棄物回收再製等三大理念，持續以永續、創新及領先的技術與製造能力，賦予運動與時尚業紡織品新生命，為未來、為品牌開拓更多可能性。
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