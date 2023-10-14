雲林文蛤節邁第九年 台塑企業助農漁民擁技術、建品牌

台塑企業與雲林區漁會，今（14）日在四湖鄉箔子寮漁港漁產品直銷中心舉辦「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」，今年已邁入第九年，雲林縣長張麗善、台塑企業總管理處安全衛生環保（安衛環）中心副總黃溢銓及麥寮管理部協理蔡建樑等人都到場參加，與雲林區漁會理事長王溪岸、常務監事蔡文川、總幹事林傳育等共同推廣雲林文蛤等農漁產，呼籲大家多多食用文蛤、支持本土水產品牌，幫助漁民提高收益。

蔡建樑於代表致詞時表示，雲林縣文蛤養殖面積超過3,300公頃，年產量達3.1萬噸，占全國產量六成以上，是國內文蛤最重要的產地，不過近年受氣候遽變影響，讓文蛤養殖挑戰更為困難。

為助漁民度過挑戰，台塑企業延聘高雄科技大學、朝陽科技大學等專家學者組成農漁業輔導團隊，提供科學化養殖技術，協助業者提高銷量。這幾年與漁民共同努力後，已經有顯著成效，不僅育成期縮短，品質也逐年提升，因此每年舉辦文蛤節活動，希望鼓勵民眾多多選購文蛤。

雲林區漁會透過評鑑及技術輔導，提升漁民的養殖技術，本日的文蛤評鑑比賽，共有120位養殖業者參與選拔，由評審委員在現場試吃清蒸文蛤，針對文蛤大小、均勻度、外觀形狀、活體肥滿度、文蛤熟食質地與口感進行評分，將選出特優獎1名，另選出頭等獎及優等獎數名，希望讓漁民透過文蛤競賽獲得肯定與自信，也讓消費者能吃到品質優良的文蛤。