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台塑麥寮園區節水節能 每年減碳4萬座大安森林公園

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
表揚節水節能最佳改善案例。台塑企業提供
表揚節水節能最佳改善案例。台塑企業提供

台塑企業自2009年起每年輪流舉辦節水（能）類及環保類的「環保管理優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」，今年於昨（13）日在雲林科技大學舉辦，分享八個最佳改善案例。

台塑指出，因應淨零排放趨勢，台塑善盡企業社會責任，已規劃短期（2025年）及中期（2030年）減碳目標，分別較2007年碳達峰的6,148萬噸減量20%及35%，長期則以2050年達到碳中和為目標。

自1999年麥寮園區建廠完成至2022年為止，已投資537億元完成22,406件節水節能改善案，每年可減碳1,600.9萬噸，相當於41,155座大安森林公園之吸碳量，使得2022年排碳量降至4,729萬噸，較2007年降幅達23.1%，持續進行中尚有節水節能改善案2,285件，投資金額為214.2億元，預計每年可再減碳253.1萬噸。

今年台塑企業節(水)能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會，由各公司分享八個最佳改善案例。台化公司苯乙烯麥寮廠的蒸餾塔熱整合專案脫穎而出，奪得第一名，第二名為塑化公司煉製二廠的氫氣單元全氣（甲烷氣）入料節能改善專案，第三名是塑化烯烴三廠的驟冷油塔黏度預測結APC優化節汽改善專案。

台塑企業以身為良好的企業公民自許，除廠內努力節能減排外，也積極推動循環經濟落實ESG，如台塑公司將廢牡蠣殼回收做成抗菌複合材料、南亞公司回收寶特瓶再製成環保絲、台化公司回收廢漁網與蚵繩製成耐隆原料、塑化公司混燒垃圾衍生燃料降低燃煤用量等。

近年各界高度關切氣候變遷、全球暖化議題，台塑企業早已積極將環境永續理念融入營運策略中，於2006年即持續推動節能減排循環經濟各項改善工作，並自2009年起每年輪流舉辦節(水)能類及環保類之「環保管理優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」。

為強化與各界溝通，讓社會大眾瞭解台塑企業努力作為，自2016年起跨出廠區、走入校園與國內大專院校合作辦理，並廣邀產業界參加，分享台塑企業在節水節能及環保的成果，期能拋磚引玉促進各界持續優化相關作為。

台塑企業2023年節(水)能類「環保管理優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」。台塑企業提供
台塑企業2023年節(水)能類「環保管理優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」。台塑企業提供
台塑企業總管理處安衛環中心副總黃溢銓。台塑企業提供
台塑企業總管理處安衛環中心副總黃溢銓。台塑企業提供

台塑 環保 氣候變遷 減碳 ESG

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