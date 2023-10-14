「公營當鋪」黃金質借過高 陳宥丞：變相濟富拒貧
全國唯二的公營當鋪台北市動產質借處，有著比民營當鋪利率更低、質借期長的優勢，不過，北市議員陳宥丞發現，黃金質借比例過高、超過9成，認為質借的品項應該多元，也認為質借成數能從7成提升到9成。北市動質處回應，會培養工作人員鑑定各式品項質借，黃金質借成數會研議適度提高，因為質借期長，得面對國際金價波動所承擔風險及變現。
北市動質處為提供民眾短期質借周轉需求，質借月利率一般民眾0.68%，台北市民0.62%，弱勢族群0.36%是全國當舖業最低，也不收取任何倉棧費用或預扣利息，並提供一期6個月質借期間，比民營當鋪3個月還要長的時間，質借期間屆滿，也會主動提醒客戶前來繳息，避免物品遭流當。
陳宥丞指出，動質處黃金質借比例高於9成，質借的品項有限，「弱勢民眾不見得有黃金能夠質借」，身為政府單位，此舉變成「濟富拒貧」，此外，黃金的質借月息為0.68%，貸款成數也比民營當鋪來得低，急需用錢的民眾仍會優先選擇民營當鋪。
陳宥丞建議，目前黃金質借成數從現行的7成提升到9成，且年利率從8%下修到6%，這才能達到公營當鋪真正「扶弱濟貧」的目的。
除了黃金質借之外，3C用品典當也屬大宗，陳宥丞分享，助理曾到動質處典當數位相機，沒想到查價是以大陸購物網站「淘寶」為標準，價格僅二手價的二成，呼籲動質處能以更多元平台衡量商品價格。
北市動質處長張雅惠表示，2017年黃金質借比例為96%，近年則是逐漸下降，由於動質處給予6個月的質期，並給予寬限期長達1年，協助民眾持續保有質借物品，因此面對國際金價波動所承擔風險及變現，相較於民營當舖高，「會研議黃金貸款成數提高，不過9成已是上限。」
張雅惠說，3C產品查價並非使用「淘寶」，而是「DCView」網站，由於部分產品缺乏公正客觀查價方式，因此得到各大拍賣網站對照型號等確認，「不同拍賣網站，行情也不同，有些是標價、有些是成交價。」
她也說，民間當鋪業者本身是估價人，不需要客觀判斷，但是動質處屬公家單位，轄下有7間分處、30多位工作人員，需要有鑑價標準作業流程，以制定好價格區間，不能有落差，「特別是手機汰換快速，六個月質借期，價格與原先已不同；典當產品仍要視本身保值程度。」
▪ 買房好難！內政部最新數據揭 北市民眾想買房得不吃不喝15年
▪ 祖產贈子卻被要求住鐵皮屋！南投老翁靠「這招」拿回房產
▪ 他列11項買房自住缺點 眾人點名這2因素是選擇關鍵
▪ 退休族快看！台灣首座溫泉養生宅來了 超狂設施曝光
▪ 這豪宅天后曾賠千萬殺出 如今翻紅躍升點閱第一
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言