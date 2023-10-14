「公營當鋪」黃金質借過高 陳宥丞：變相濟富拒貧

全國唯二的公營當鋪台北市動產質借處，有著比民營當鋪利率更低、質借期長的優勢，不過，北市議員陳宥丞發現，黃金質借比例過高、超過9成，認為質借的品項應該多元，也認為質借成數能從7成提升到9成。北市動質處回應，會培養工作人員鑑定各式品項質借，黃金質借成數會研議適度提高，因為質借期長，得面對國際金價波動所承擔風險及變現。

北市動質處為提供民眾短期質借周轉需求，質借月利率一般民眾0.68%，台北市民0.62%，弱勢族群0.36%是全國當舖業最低，也不收取任何倉棧費用或預扣利息，並提供一期6個月質借期間，比民營當鋪3個月還要長的時間，質借期間屆滿，也會主動提醒客戶前來繳息，避免物品遭流當。

陳宥丞指出，動質處黃金質借比例高於9成，質借的品項有限，「弱勢民眾不見得有黃金能夠質借」，身為政府單位，此舉變成「濟富拒貧」，此外，黃金的質借月息為0.68%，貸款成數也比民營當鋪來得低，急需用錢的民眾仍會優先選擇民營當鋪。

陳宥丞建議，目前黃金質借成數從現行的7成提升到9成，且年利率從8%下修到6%，這才能達到公營當鋪真正「扶弱濟貧」的目的。

除了黃金質借之外，3C用品典當也屬大宗，陳宥丞分享，助理曾到動質處典當數位相機，沒想到查價是以大陸購物網站「淘寶」為標準，價格僅二手價的二成，呼籲動質處能以更多元平台衡量商品價格。

北市動質處長張雅惠表示，2017年黃金質借比例為96%，近年則是逐漸下降，由於動質處給予6個月的質期，並給予寬限期長達1年，協助民眾持續保有質借物品，因此面對國際金價波動所承擔風險及變現，相較於民營當舖高，「會研議黃金貸款成數提高，不過9成已是上限。」

張雅惠說，3C產品查價並非使用「淘寶」，而是「DCView」網站，由於部分產品缺乏公正客觀查價方式，因此得到各大拍賣網站對照型號等確認，「不同拍賣網站，行情也不同，有些是標價、有些是成交價。」

她也說，民間當鋪業者本身是估價人，不需要客觀判斷，但是動質處屬公家單位，轄下有7間分處、30多位工作人員，需要有鑑價標準作業流程，以制定好價格區間，不能有落差，「特別是手機汰換快速，六個月質借期，價格與原先已不同；典當產品仍要視本身保值程度。」

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