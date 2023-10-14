機票降價無望？兩大因素判明航空客運市場依舊旺
想要等明年出國降價的消費者可能要失望了，觀光業者兩大因素判斷明年航空客運市場依舊旺。
雄獅旅遊董事總經理黃信川分析，2024年第1季目前的訂位情況非常好，可以發現計畫旅遊人數變多了，像明年元月的滑雪團目前已經有千人報名，也已經有旅客在規劃明年4月的賞櫻及暑假等，預約旅遊成為常態。
其餘的旅行社業者也認為，明年觀光旅遊市場持續看好，高端旅遊的需求較2019年增加2至3成，且選擇出長天數旅遊產品的旅客增加，並轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態，具「產品特殊性」與「市場稀缺性」特質的旅遊商品更是受到青睞。
華航分析，疫情後全球旅運復甦跟渴望出遊的情緒高漲，出國旅遊會好到2025年，明年需求仍舊往上走，成長幅度會較今年放緩，北美線的成長需求大，華航五大北美航線首度全面高獲利，首先重點航點全面增班，加密航點布局；其次評估市場變化開航需求量大航點如西雅圖等。
長榮航認為，疫後被壓抑3年的求學、探親、商務飛行才剛開始，對於明年展望還是很有信心，北美線全面加密航班到每周87班，出門人多了，長榮航積極把班次增加，同時，要照顧會員能使用哩程的意願，也積極安排讓會員有機會使用哩程數，發展第二版嶄新的聯名卡，開出更多會員優惠條件，把會員招回來。
長榮航空已連續8年榮獲SKYTRAX評選為五星級航空公司，提供每周84班直飛北美八大航點的飛航服務，包括洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥、休士頓和西雅圖以及加拿大的多倫多與溫哥華，並自10月29日冬季班表起，西雅圖增為每周10班後，飛往北美航班將達每周87班。
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