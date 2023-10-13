新冠疫情升溫年底恐達高峰 CSD中衛備戰上調兩成產能

新冠疫情升溫，年底恐達高峰單日2萬例，口罩需求量增加，專業醫材廠CSD中衛宣布，即日起備戰，將上調二成產能。同時首創口罩禮盒組-CSDx日本江戶勝聯名禮盒，有4個主題11款口罩，訴求防疫送禮新選擇。

疾管署預估台灣自10月中旬後，新冠疫情會緩步上升，預計12月可能達到高峰，屆時每日確診數恐怕超過2萬例；不止如此，流感疫情也預估在明年1月達到高峰。秋冬季節本就是呼吸道疾病流行旺季，再加上新冠肺炎蠢蠢欲動，病毒齊發，民眾需多加防範。

面臨疫情捲土重來，加上秋冬本就是空污及流感季節，口罩需求量增加，CSD中衛已進入備戰狀態。中衛行銷經理周令怡表示，口罩產能會先上調二成，如果年底出現特殊緊急狀況，中衛也會視情況，以加班加人方式，提高更多產能，以確保口罩供應充足，保護國民健康。

事實上，近來因應流感、副流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與腸病毒等多種病毒流行，中衛兒童口罩9月銷量已增加20％，而酒精棉片9月銷量也比去年上升15％，顯見民眾注重自我保護。

周令怡說，建議民眾除了戴口罩，勤洗手，外出用餐時，可隨身攜帶單片包酒精棉片，加強手部清潔並擦拭餐具，降低病菌威脅。

為吸引民眾自主戴口罩，減少病毒傳播，CSD中衛在10月特別與日本高端牛仔品牌「江戶勝」，以及全球知名「哈利波特」攜手合作，全新推出十幾款時尚聯名口罩。

其中「日本江戶勝聯名口罩禮盒」打破原本口罩抽取式的包裝方式，全新進化成上下蓋的經典禮盒，打開上蓋就可完整展示4個主題，11款口罩，一目瞭然，不需要再抽取。而且平面、3D、4D形式通通有，非常適合防疫送禮，揪大家一起防範病毒，守護健康。

周令怡表示，日本高端牛仔品牌「江戶勝」，以江戶時代為設計背景，彷彿打開時空之門，將古老美學融入現代新生活，一覽歷久彌新的藝術之作。

江戶勝秉持江戶時代武士樸實的美德，以低調的藍、白色系，詮釋內斂細膩的質感。精緻繁複的職人手作工藝，配合浮世繪精細的雕版精神，刻劃出屬於江戶勝丹寧工匠藝術的水洗加工表現。

此次推出四大系列「日式浮世繪」、「童樂祈福」、「東方禪風」及「勝太郎」，有平面、3D、4D等口罩形式，11款圖紋各五入，總共55片口罩，售價999元。特殊開蓋式禮盒包裝，內盒以木紋印刷，充滿江戶時期復古情懷。

哈利波特魔法世界中最夯的「魁地奇」空中球賽，巫師們騎乘飛天掃帚繞著球場疾速飛行，捕捉金探子的經典畫面，可說是精采絶倫，刺激無比。

此次中衛與哈利波特－魁地奇聯名口罩，特地將霍格華茲四大學院：葛萊分多、史萊哲林、赫夫帕夫及雷文克勞的院徽，以「動態效果」和「連續拼接」的方式呈現賽事極速動感。

並印製學院守護神：獅、獾、鷹、蛇的圖樣，酷黑外盒包裝，添增十足神秘感。每盒20片，售價299元，更棒的是隨盒贈送一個霧面透明質感的口罩收納袋。

即日起到10月31日前，在CSD中衛各大電商平台，購買指定商品：「江戶勝」聯名口罩禮盒、「哈利波特－魁地奇」聯名口罩、「粉紅絲帶公益聯名濕巾」及「 DAMUR禮盒」等。並至CSD中衛LINE官方帳號(ID：＠csd_taiwan)，留言輸入關鍵字：「大牌聯名月」，上傳購買發票(限電子發票及載具)，就有機會抽中價值1萬3,000元的「大阪環球影城快速通關雙人券」。 CSD中衛x江戶勝口罩禮盒。CSD中衛提供 CSD中衛x哈利波特－魁地奇。CSD中衛提供

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